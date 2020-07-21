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21.07.2020 - 20:37 | | DHA

Zeytinburnu'nda korku dolu anlar! Biri çocuk 2 kişi vuruldu

Zeytinburnu'nda şüpheliler daha önce kavga ettikleri, kaldırımda bekleyen kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu 18 yaşındaki Kadir H. ve 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 56/A sokakta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, sokağa otomobille gelen yüzleri maskeli 3 kişi, kaldırımda bulunan 18 yaşındaki Kadir H.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu mermiler Kadir H. ve bu sırada olay yerinde bulunan 10 yaşındaki G.G.'ye isabet etti. Kadir H. bacağından ve belinden, G.G. ise sırtından yaralandı. Silahlı saldırganlar, geldikleri otomobille olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların çevredeki vatandaşların otomobilleriyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis kaçan saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

İKİ GRUP DAHA ÖNCE DE SİLAHLI KAVGAYA KARIŞMIŞ

Yaralanan Kadir K. ve tanıdıklarıyla, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin 1 Temmuz Çarşamba akşamı da Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'nde kavga ettiği, kavgada Derman H. ile Kadir H. isimli şahısların silahla yaralandığı öğrenildi. Aynı mahallede oturduğu öğrenilen iki grubun defalarca kavga ettiği de bildirildi.

Zeytinburnunda korku dolu anlar Biri çocuk 2 kişi vuruldu



 

"DEVAMLI KAVGA EDİYORLAR"

Olayı gören Naime Güneş, "3 el silah sesi duydum. Ondan sonra çocuk yaralı şekilde yerde yatıyordu. Biri küçüktü sırtından vurulmuştu. Diğeri de bacağından vurulmuştu. Durumu ağırdı, ikisini de arabaya koyup götürdüler. Ben ateş açanları görmedim 3 el silah sesi duydum. Üçü de onlara isabet etti. Birinin durumu ağır bence. Devamlı kavga ediyorlardı, aynı mahalledenler." diye konuştu.

İstanbul'da silahlı saldırıİstanbul Zeytinburnu'nda şüpheliler daha önce kavga ettikleri, kaldırımda bekleyen kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu 18 yaşındaki Kadir H. ve 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı.
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