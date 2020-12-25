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25.12.2020 - 03:40 | | Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY / İSTANBUL,(DHA)

Zeytinburnu'nda motosiklet kazası! İki kardeş ağır yaralı

Zeytinburnu'nda iki kardeşin üzerinde olduğu motosiklet yol ayrımına çarptı. Kazada devrilen motosikletteki iki kardeş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Zeytinburnu'nda motosiklet kazası! İki kardeş ağır yaralı

 

Kaza, Zeytinburnu'nda saat 01.45 sıralarında yaşandı. 41 SN 390 plakalı motosikleti kullanan Muhammet Dağlı (27) beraberindeki kardeşi Sümeyra Dağlı (25) ile Dumlupınar Caddesi'nde ilerlediği sırada kontrolü kaybetti.

Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet yol ayrımına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken, iki kardeş düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler bir yandan yaralıların yardımına koşarken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Zeytinburnunda motosiklet kazası İki kardeş ağır yaralı

Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de iki kardeşe ilk müdahalede bulundu. Yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kardeşin de sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin çalışması sonrası hurdaya dönen motosiklet yoldan kaldırıldı.

Zeytinburnunda motosiklet kazası İki kardeş ağır yaralı

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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