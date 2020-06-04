Zift dolu tankta çıkan yangın söndürüldü

Orhaneli ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Karayolları mevkiinde, saat 14.30 sıralarında içi zift dolu tankta, kaynak çalışması yapılırken yangın çıktı. Tankın çevresindeki lastikler de alev aldı. Yoğun duman göğe yükselirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İki itfaiye aracıyla yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, maddi zarar meydana geldi.
Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeli yoğunlukAntalya'da, 1 Haziran itibarıyla sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, tatilcilerin akınına uğradı. Sosyal mesafe kuralına uyup, maskeleriyle sahile gelenler, bir yandan denizi izledi bir yandan da sohbet etti.