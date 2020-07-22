Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, faziletleri nelerdir? Zilhicce ayı içerisinde oruç tutulur mu?

Zilhicce ayı için araştırmalar devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan hac ibadetinin gerçekleştirileceği ay olan Zilhicce ayı içerisinde aynı zamanda kurban ibadetinin de yerine getiriliyor olması bu ay'ın önemini bir kat daha arttırmaktadır. Zilhicce ayı içerisinde tutulan orucun yapılan ibadetlerin çok büyük önemi vardır. Peki Zilhicce ayı ne zaman başlayacak, nasıl ibadet edilmeli, oruç tutulur mu?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zilhicce ayı bu yıl 22 Temmuz tarihinde başlayacak 3 Ağustos'a kadar devam edecek. Zilhicce ayının 10 gününe büyük önem verilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü aynı zamanda Kurban Bayramının da ilk günü olarak bilinmektedir

ZİLHİCCE AYININ FAZİLETLERİ

Fecr suresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46).

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTMANIN YERİ VE ÖNEMİ

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).