Zimbabve Hakkında Bilgiler; Zimbabve Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Zimbabve Cumhuriyeti’nin bayrağının günümüzde kullanılan şekli 18 Nisan 1980 tarihinde göndere çekilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu bayrak, yatay olarak bir şekilde yedi eşit parçaya bölmüş ve sırası ile yeşil renk, sarı renk, kırmızı renk, siyah renk, kırmızı renk, sarı renk ve yeşil renk olarak sıralanmış şeritlerden oluşmaktadır. Bu ülkenin bayrağın göndere çekilmekte olduğu tarafında yatay şeritler üstüne gelecek bir şekilde konumlandırılmaktadır. Ayrıca siyah çerçeve ve beyaz zemine sahip olan ikizkenar üçgen şekli bulunmaktadır. İkizkenar üçgenin içinde ise tam orta kısma denk gelecek bir şekilde konumlanmış olan beş köşeli kırmızı renkli yıldız bulunmakta olup yıldızın üst kısmına gelecek bir şekilde Zimbabve ülkesinin ulusal sembolü olan Zimbabve Kuşu bulunmaktadır. Ayrıca yatay şeritlere yeşil renk veren ülkenin kırsal bölümleri ile tarımsal alanları temsil etmektedir. Sarı renkli kısım yeraltındaki zenginlikleri ve kaynakları temsil etmektedir. Bayrakta bulunmakta olan kırmızı renkli kısım ise ülkenin tam bağımsızlığı uğruna akıtılmış olan kanı temsil etmektedir. Siyah renkli kısım ülkenin siyahi olan halkını temsil etmektedir. Ayrıca üçgene rengini vermekte olan beyaz renkli kısım barışı ve ileriye doğru götüren yolu temsil ederken, yıldız şekli Enternasyonalizmi ve iktidarda partinin sosyalist olan düşünce yapısını yansıtmaktadır. Yıldızın üst kısmında gelecek şekilde konumlanmış olan kuş ise ülkenin ulusal bir sembolü olmaktadır.



ZİMBABVE ÜLKESİ NEREDEDİR?

Zimbabve ülkesinin eski ismi Güney Rodezya’dır. Bu ülkenin sınır komşularını kuzey kesimden güney kesime doğru sırası ile Zambiya, Mozambik, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana ülkeleri olmaktadır.



Zimbabve Ülkesi Nüfusu Ne Kadardır?



Zimbabve ülkesinin nüfusu 2020 yılındaki yapılan son sayım verilerine göre yaklaşık olarak 14,862,924 kişi olarak saptanmıştır.



Zimbabve Ülkesinin Başkenti Neresidir?



Zimbabve Cumhuriyeti’nin başkenti Harare şehridir ve bu şehir mutlaka gezilip görülmesi gerekmekte olan yerler arasında bulunmaktadır. Bu ülkede trafik akışı soldan sağlanmaktadır. Ayrıca ülkenin sahip olduğu telefon alan kodu +263 olarak yer almaktadır.



Zimbabve Ülkesi Para Birimi Nedir?



Zimbabve Cumhuriyeti’nin ülke genelinde para birimi birden fazladır. Geçerli olan para birimler şu şekildedir. Amerikan doları, Euro, Botsvana pulası, İngiliz Sterlini ve Güney Afrika randı (eskiden Zimbabve doları) olmaktadır.



Zimbabve Ülkesi Resmi Dili Nedir?



Zimbabve Cumhuriyeti’nin resmi dilleri birden fazla olmaktadır. Bu resmi diller: İngilizce başta olmak üzere diğer diller Shonaca, Çevaca, Ndebelece, Çibarvece, Kalangaca, Nambyaca, Koisanca, Ndau, Tsongaca, Tsvanaca, Sothoca, Chitongaca, Vendaca ve Xhosaca’ dir.



Zimbabve Ülkesi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Zimbabve Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki saat farkı 1 saat olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti konumu Zimbabve Cumhuriyeti konumundan 1 saat ileride olmaktadır. Zimbabve Cumhuriyeti’nde saat 01:00 iken Türkiye Cumhuriyet’inde saat 02:00’ dir.



Zimbabve Ülkesi Şehirler Nelerdir?



Slovenya başkenti Lübliyana olmak üzere toplamda 11 şehirden oluşmaktadır. Başkent dışındaki diğer şehirlerinin isimleri aşağıdaki gibidir.



Bunlar:

Ankaran, Celje, Bled, Maribor, Koper, Lubyana, Novo Mesto, Slovenj, Podgorica pri, Pečah, Semič, Slovenja Vas, Šenčur ve Gradec şehirleridir.

Ayrıca bu ülkede trafik akışı sağ taraftan sağlanmaktadır.



Zimbabve Ülkesi İklimi Nasıldır?



Zimbabve ülkesi genel olarak tropikal bir iklim koşullarına sahiptir. Yaz ayları sıcaklık 35 °C üzerine çıkabilmektedir. Ayrıca nemli ve aşırı sıcak yaz mevsimi geçebilmektedir. Kış aylarında ise genel olarak kuru bir hava ve 25 °C civarınsa sıcaklık ile ılıman hava koşulları görülmektedir. Ülkenin büyük bir kısmını kaplayan yüksek kesimlerde genel olarak yaz aylarında hissedilen sıcaklık 25 °C ile 30 °C arasında olup, kış aylarında hissedilen gece -5 °C dereceye düşebilen sıcaklık ile bazen don olayları görülebilmektedir. Zimbabve ülkesinin başkenti olan Harare şehrinde ve bu civarda ise bir yıl boyunca sıcaklık ortalaması 20 °C civarında seyretmektedir. Ülkede genellikle kasım ayı ile mart ayı arası yağmur sezonu olarak bilinmektedir.



Zimbabve Ülkesinin Ekonomisi Nasıldır?



Zimbabve ülkesinin ekonomisinde oldukça çeşitlilik bulunmaktadır. Bu çeşitlilikte tarım, madencilik sektörü ve imalat sektörü en önemli olanlarıdır. Ülkede çalışan nüfusun yaklaşık olarak %35’i tarım sektörü ile %30’u sanayi sektörü ile ve ticaret sektörü ile %20’si hizmetler ile ’i ise hükümet işleri ile ilgilenmektedir.



Ayrıca bu ülkenin en yüksek düzeyde üretilen tarım ürünleri tütün, pamuk, şeker, buğday ve mısırdır. Buna ilave olarak giyim sanayi, kimya sanayi ve hafif endüstri sanayi gelişmiştir. Zimbabve ülkesinin ticari ilişkilerinde bulunduğu ülkelerin başında gelen ülkeler ABD, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Almanya’dır.