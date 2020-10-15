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15.10.2020 - 16:41 | | DHA

Zincirle, kerpetenle işkence gören kadın konukevine yerleştirildi

Şanlıurfa’da, dini nikahla birlikte yaşadığı İlyas Arık (28) tarafından evin çatısına kurulan barakada günlerce elleri zincirle bağlanıp, kerpetenle tırnakları çekilen Suriyeli Mırvet N., hastanedeki tedavisinden sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki konukevine yerleştirildi.

Zincirle, kerpetenle işkence gören kadın konukevine yerleştirildi

Olay, 7 Ekim günü, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mırvet N., dini nikahla birlikte yaşadığı İlyas Arık tarafından şiddete uğradı. Mırvet N., Arık tarafından çatıya kurulan barakada günlerce elleri zincirle bağlanırken, sopayla dövülüp, kerpetenle tırnakları çekildi. Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Mırvet N.'nin tedavisi tamamlandı.

Olayın duyulmasının ardından süreci yakından takip eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, hastanede kaldığı süre boyunca Mırvet N.'ye sosyal ve psikolojik destek verdi. Mırvet N., taburcu işlemleri sonrası kadın konukevine yerleştirildi. Ekipler, korumaya aldıkları 2 aylık bebeğini de kadın konukevine getirerek, Mırvet N.’ye verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, olayı bütün boyutlarıyla takip ettiklerini, Mırvet N. ve bebeğine gerekli desteklerin verilmesine yönelik çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan İlyas Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

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