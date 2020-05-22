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22.05.2020 - 19:21 | | AA

Zincirleme felaket! Rüzgarın uçurduğu çatı camı kırdı, cam üzerine düştü...

Artvin'de, şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı kapağının bir iş yerinin camını kırması sonucu üzerine cam düşen kişi yaralandı.

Zincirleme felaket! Rüzgarın uçurduğu çatı camı kırdı, cam üzerine düştü...

Şiddetli rüzgar nedeniyle İnönü Caddesi'ndeki bir binadan düşen çatı kapağı bir iş yerinin camına çarptı. Bu esnada iş yerinde olan Harun Aksakal, kırılan camın üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aksakal'a ilk müdahaleyi olay yerinden aracıyla geçen Artvin Devlet Hastanesi Müdürü Sönmez Avcı yaptı.

Harun Aksakal, 112 Acil Sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Zincirleme felaket Rüzgarın uçurduğu çatı camı kırdı, cam üzerine düştü...



Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların sosyal mesafeye uymalarını sağlamak için çaba sarf etti.

Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısında bulunan polis ekipleri saldırıya uğradıHakkari- Van karayolunda meydana gelen kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.
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