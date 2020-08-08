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08.08.2020 - 03:19 | | İHA

Zincirleme kazaya karıştı! Ortalığı birbirine kattı

Bursa’da kaza yapan sürücü, yaptığı kazanın ardından kazaya karışan otomobilleri ve kendini görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

Zincirleme kazaya karıştı! Ortalığı birbirine kattı

Kaza, saat 00.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir yolu Merinos batçığında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir yolu üzerinde seyir halinde olan Ö.Y. yönetimindeki 16 LKM 16 plakalı sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ani fren yaptı. İddiaya göre, ani fren yapmasıyla M.A.,yönetimindeki 16 AHS 962 ve H.L.S., yönetimindeki 16 AFF 886 plakalı otomobil sürücüleri 16 LKM 16 plakalı araca çarptı.

Zincirleme kazaya karıştı Ortalığı birbirine kattı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir can kaybı yaşamazken, olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemi aldı. 16 LKM 16 plakalı araç sürücüsü Ö.Y. ise kendisini görüntüleyen gazeteciye "çekme, ne çekiyorsun" diyerek saldırmaya kalkıştı.

Kazada nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Zincirleme kazaya karıştı Ortalığı birbirine kattı

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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