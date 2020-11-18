18.11.2020 - 21:00 | | DHA
Zincirlikuyu'da korkutan manzara... Böyle görüntülendi
Koronavirüs vakalarındaki yükselişe rağmen İstanbul'da akşam saatlerinde Zincirlikuyu Metrobüs durağındaki görüntü endişe yarattı.
Akşam saatlerinde Zincirlikuyu Metrobüs Durağında yoğunluk yaşandı. Metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar durakta kuyruklar oluşturdu. Durakta ve metrobüs araçlarında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı: Aşı yüzde 99.9 ücretsiz olurBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te koronavirüs süreci ve koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili "Büyük oranda pandemi dönemindeki bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de yüzde 99.9 ücretsiz olur." ifadelerini kullandı.