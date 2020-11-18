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18.11.2020 - 21:00 | | DHA

Zincirlikuyu'da korkutan manzara... Böyle görüntülendi

Koronavirüs vakalarındaki yükselişe rağmen İstanbul'da akşam saatlerinde Zincirlikuyu Metrobüs durağındaki görüntü endişe yarattı.

Akşam saatlerinde Zincirlikuyu Metrobüs Durağında yoğunluk yaşandı. Metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar durakta kuyruklar oluşturdu.  Durakta ve metrobüs araçlarında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Zincirlikuyuda korkutan manzara... Böyle görüntülendi



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