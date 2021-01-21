Zindaşti davası başladı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada sanık Efkan Öveç, kendisinin cinayet işlemediğini söyleyerek, “Eski ifadeleri salladım. Ben vurmadım ikizim vurdu. Ben ‘sekizim’ benden 7 tane daha var. Zindaşti kimdir tanımam” dedi. Öveç’in avukatı, müvekkilinin akli dengesinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini istedi. Cem Dursun ise İlhan Ünğan’ın öldürülmesiyle bir ilgisi olmadığını iddia etti. İran uyruklu Türk vatandaşı sanık Seyit Nurullah Rezai de Türk vatandaşlığına geçişi ve pasaport çıkarması için Zindaşti’ye yardımcı olmaya çalıştığını, bunun için Ankara’daki bir danışmanlık firmasına 20 bin dolar para verdikten sonra dolandırıldığını belirterek, Zindaşti’nin ‘Kürşat’ adını almak istediğini söyledi. Sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.