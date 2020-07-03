Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak'ın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında avukat ve muvazzaf askerin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.
Uçurtmayı kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetmişti! Son sözleri yürek yaktıAdana’da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını demir çubukla kurtarmak isterken akıma kapılan ve tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam savaşını kaybeden Dilara Ünal’ın annesi Zahide Ünal, "Kızım ölmeden bir gün önce hemşirelere 'yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş. Biz bu acıyı yaşadık. O telleri oradan kaldırsınlar, başka canlar gitmesin" dedi.