MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Zonguldak'ın Velibeyler köyünde karantina sürüyor
ABONE OL
02.04.2020 - 12:06 | | DHA

Zonguldak'ın Velibeyler köyünde karantina sürüyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Velibeyler köyünün 78 kişilik Merkez Mahallesi'nde, karantina devam ediyor.

Zonguldak'ın Velibeyler köyünde karantina sürüyor

Devrek Umumi Hıfzısıhha Meclisi, 30 Mart'ta, ilçeye bağlı Velibeyler Köyü Merkez Mahallesi'ni karantinaya aldı. Karantina kararının ardından jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Mahallede yaşayan 78 kişinin acil ve temel ihtiyaçları jandarma, muhtarlık ve Devrek Kaymakamlığınca karşılanıyor. Vatandaşlara sık sık evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuluyor.

Velibeyler Muhtarı Celal Kiren, 291 kişinin yaşadığı köylerinde Merkez Mahallesi'nin karantina altına alındığını söyledi. Kendi evininde karantina bölgesinde kaldığını belirten Kiren, "Merkez Mahallesi komple karantina altına alındı. Giriş ve çıkışları jandarma tutuyor. Bizde elimizden geldiğince vatandaşa yardımcı oluyoruz. Taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Kaymakamlık ve jandarma hep birlikte buradayız. Sağlık sorunlarında bir sıkıntı yok. Ufak şeyler oldu mu ambulansla götürüyoruz. Devletimize Allah zeval vermesin" dedi.

 

Esenyurt'ta ikinci gün! 'Sosyal mesafe' kuralına yine uyulmadıİstanbul Esenyurt'ta PTT şubesi önünde oluşan yoğunlukta vatandaşlar 'sosyal mesafe' kuralına yine uymadı. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları uyardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Kadın sağlık görevlilerine direndi, ortalık karıştı! 'Ne corona'sı kardeşim...'

Son dakika... Kadın sağlık görevlilerine direndi, ortalık karıştı! 'Ne corona'sı kardeşim...'

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sıradaki Haber