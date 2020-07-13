MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Zonguldak'ta '15 Temmuz Milli İrade Fotoğraf Sergisi'
ABONE OL
13.07.2020 - 14:19 | | DHA

Zonguldak'ta '15 Temmuz Milli İrade Fotoğraf Sergisi'

Zonguldak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Gençlik Vakfı'nın katkısıyla Zonguldak Valiliği'nce açılan '15 Temmuz Milli İrade Fotoğraf Sergisi' yoğun ilgi gördü.

Zonguldak'ta '15 Temmuz Milli İrade Fotoğraf Sergisi'

Zonguldak Valiliği ve TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu'nda, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında fotoğraf sergisi açıldı. Açılışa Vali Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Jandarma Komutanı Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Sergiyi gezenler, videoda darbe girişiminde yaşananları izledi. Bazı kişiler, sergiyi gezerken duygusal anlar yaşadı. Sergiyi gezdikten sonra açıklama yapan Vali Tutulmaz, "4 yıl önce bugün ülkemiz adına önemli bir gün yaşandı. Bağımsızlığına, birliğine bugün bir kez daha sahip çıktı. Bu tür sergilerde gençlerimiz bugünleri unutmamalıdır. Bu hafta değişik etkinliklerle haftayı değerlendireceğiz. Yeniden milli birliğimize, demokrasimize sahip çıktığımızı göstereceğiz" dedi.

TÜGVA İl Temsilcisi Murat Yılmaz da darbe girişimi günü yaşananları gelecek nesillere aktarmak için sergiyi düzenlediklerini, interaktif sistemle video izleme olanağı da sunduklarını kaydetti.

Zonguldakta 15 Temmuz Milli İrade Fotoğraf Sergisi

Saldırıya uğrayan kurye kendini kaskıyla böyle savundu!Son dakika haberine göre Tuzla’da bir siteye sipariş götüren moto kurye, çıkış kapısından siteye girmeye çalışan site sakininin aracına yol vermesine rağmen çıkan tartışmada saldırıya uğradı. Şahsın tokatlı saldırısına bir süre maruz kalan moto kurye, kaskı ile karşısındakine vurarak kendisini savundu. Kuryenin tokatlanarak dövüldüğü ve kendisini savunduğu anlar kameraya anbean yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Millet Kütüphanesi nerede? Millet Kütüphanesi çalışma saatleri...

Millet Kütüphanesi nerede? Millet Kütüphanesi çalışma saatleri...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

Bolu’da, Nüfus Müdürlüğü’ne girerek "Size virüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira ceza!

Bolu’da, Nüfus Müdürlüğü’ne girerek "Size virüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira ceza!

Sıradaki Haber