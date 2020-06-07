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07.06.2020 - 15:50 | | DHA

Zonguldak'ta araçlar çarpıştı! Eymen öldü, anne- babası ve ağabeyi yaralı

Son dakika haberi... Zonguldak'ta, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Eymen Burak Altındağ (10) yaşamını yitirdi, anne ve babası ile ağabeyi yaralandı.

Zonguldak'ta araçlar çarpıştı! Eymen öldü, anne- babası ve ağabeyi yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak- Ankara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Hanife Yılmaz (43) yönetimindeki 67 ED 441 hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Cihan Altındağ'ın (44) kullandığı 67 AH 332 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Cihan Altındağ ile otomobilde bulunan eşi İlkay Altındağ (40), çocukları Umut Kadir (18), Eymen Burak Altındağ ile hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eymen Burak Altındağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cesedi, ambulansla aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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