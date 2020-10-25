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25.10.2020 - 14:27 |

Zonguldak’ta sahte alkolden 1 kişi daha hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Ö.F.S. (17), arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Sahte alkol kullandığı öne sürülen Ö.F.S.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Zonguldak’ta sahte alkolden 1 kişi daha hastaneye kaldırıldı

​Alaplı'da yaşayan Ö.F.S., iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları içkiden içtikten sonra rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Ö.F.S., ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.F.S., ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ö.F.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ö.F.S.'nin sahte alkol kullandığı öne sürüldü.

 

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