25.10.2020 - 14:27 |
Zonguldak’ta sahte alkolden 1 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Ö.F.S. (17), arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Sahte alkol kullandığı öne sürülen Ö.F.S.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.
Alaplı'da yaşayan Ö.F.S., iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları içkiden içtikten sonra rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Ö.F.S., ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.F.S., ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ö.F.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ö.F.S.'nin sahte alkol kullandığı öne sürüldü.
Gelin arabasından bahşiş almak için canını hiçe saydıMaltepe Sahil Yolu üzerinde seyreden gelin arabasının üzerine bahşiş almak için çıkan bir vatandaş, aracın kaputunu üzerinde yolculuk etti. Gelin arabasını süren kişinin aracı durdurmayıp yola devam etmesi tehlikeye davetiye çıkarttı. Tehlikeli anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.