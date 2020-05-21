Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri fiziki takibe alan ekipler, S.Y. (38) ve U.A.’yı (23) suçüstü yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 70 uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 4 kişi ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.Y. ve U.A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.