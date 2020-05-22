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22.05.2020 - 13:41 | | DHA

Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu

Zonguldak'ta, etkili olan yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu

Kentte, sabah saatlerinden itibaren yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Hava sıcaklığının 11 dereceye kadar düştüğü kentte, rüzgarın hızı yer yer 30 kilometreyi buldu. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu yaklaşık 5 metreyi buldu. Limandaki balıkçı ve yük gemileri rüzgar nedeniyle denize açılamadı.

Ramazan Bayramı öncesi kent merkezinde yaşanan yoğunluk ise bugün yaşanmadı. Son iki gündür yaşanan haraketliliğin ardından bugün vatandaşlar olumsuz hava şartlarının da etkisiyle evde kalmayı tercih etti.

Kargocu paket teslimi için girdiği apartmana idrarını yaparak çıktıBeyoğlu'nda paket teslim eden kargocu apartmanın girişine idrarını yaptı. Apartman sakinlerini şok eden hareket güvenlik kamerasına yansıdı.
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