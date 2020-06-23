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23.06.2020 - 11:44 | | AA

Zonguldak'taki 15 eski akademisyenin yargılandığı davada flaş gelişme

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) görevliyken meslekten ihraç edilen 15 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'taki 15 eski akademisyenin yargılandığı davada flaş gelişme

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlenmesinin yanı sıra incelenen dijital materyallerin imaj alma işlemlerinin devam etmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ile cumhuriyet savcısının mütalaasını sunması için duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, aralarında eski rektör yardımcısı ve dekanın da bulunduğu meslekten ihraç edilen 15 akademisyenin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Adana'da korkunç olay! "Yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş"Gelen bir son dakika haberine göre; Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Karakuş'u (35) çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kırgız Venera Karakuş İfadesinde, "Bıçağın sapıyla bana saldırıp, vurmaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. O'nu ben öldürmedim" sözlerini sarfetti.
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