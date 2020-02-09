09.02.2020 - 19:01 |
Zorlu Operasyon filmi konusu nedir? Zorlu Operasyon oyuncuları kimlerdir?
Orijinal Adı: Extreme Job olan ve 2019 yılında gösterime giren Zorlu Operasyon filmi, bu akşam izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Polisiye, aksiyon, komedi türünde olan filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki merakla beklenen Zorlu Operasyon filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
ZORLU OPERASYON FİLMİ OYUNCULARI
Ryu Seung Ryong, Lee Hanee, Gong Myung, Shin Ha Kyun
ZORLU OPERASYON FİLMİ KONUSU NEDİR?
Narkotik şubede görev yapan beş polis, peşinde oldukları suçluya yaklaşmak ve kanıt toplamak için sıradan bir tavuk restoranında kamufle olurlar. Burada tıpkı garson ve aşçı gibi çalışmaya başlayan polisler hesapta olmayan işler ile karşılaşırlar. Yaptıkları tarif beğenilince gizlenmek için girdikleri restoran bir anda ülkede çok büyük popülerlik kazanır. Operasyonun gizliliğini korumak ve suçluları yakalamak sandıklarından daha zor olacaktır.
Feci şekilde can verdiTokat'ın Erbaa ilçesinde, kontrolünden çıkıp, köprüden dereye uçan otomobilde 2 arkadaşıyla yaralanan üniversite öğrencisi Burak Söylemez (24), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yarıyıl tatilini geçirmek için öğrenim gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) memleketine geldiği öğrenilen Söylemez, toprağa verildi.