Zorlu Operasyon filmi konusu nedir? Zorlu Operasyon oyuncuları kimlerdir?

ZORLU OPERASYON FİLMİ OYUNCULARI



Ryu Seung Ryong, Lee Hanee, Gong Myung, Shin Ha Kyun



ZORLU OPERASYON FİLMİ KONUSU NEDİR?



Narkotik şubede görev yapan beş polis, peşinde oldukları suçluya yaklaşmak ve kanıt toplamak için sıradan bir tavuk restoranında kamufle olurlar. Burada tıpkı garson ve aşçı gibi çalışmaya başlayan polisler hesapta olmayan işler ile karşılaşırlar. Yaptıkları tarif beğenilince gizlenmek için girdikleri restoran bir anda ülkede çok büyük popülerlik kazanır. Operasyonun gizliliğini korumak ve suçluları yakalamak sandıklarından daha zor olacaktır.