Zuhal Topal neden yok? Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümü saat kaçta?

Hafta içi her gün yayınlanan ve gündüz kuşaı programları arasında ilgi gören Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin yarıştığı, kaynanaların ise puan verdiği yemek yarışmasında bu hafta hangi gelin birinci olacak? Zuhal Topal'la Sofrada her zamanki saatinde neden yok? Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümü saat kaçta?

ZUHAL TOPAL'LA NEDEN YOK?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yayınlanacak. Fakat FOX TV'nin yayın akışına göre yayın saati değiştiği görülüyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümü saat kaçta?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜMÜ SAAT KAÇTA?

Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümü FOX TV'nin yayın akışına göre bu akşam 20:30'da yayınlanacak. Haftanın birinici belli olacak.