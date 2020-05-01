01.05.2020 - 16:01 |
Zuhal Topal neden yok? Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümü saat kaçta?
Zuhal Topal'la Sofrada neden yok? sorusu için arayış başladı. Hafta içi her gün takip edilen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali bugün yaşanacak. Fakat her gün saat 16:00'da başlayan yarışmanın tekrar bölümü ekrsana gelmesi izleyenleri meraklandırdı ve Zuhal Topal neden yok? sorusunu oluşturdu. 1 Mayıs 2020 Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümü saat kaçta? İşte FOX TV yayın akışı Cuma...
Hafta içi her gün yayınlanan ve gündüz kuşaı programları arasında ilgi gören Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin yarıştığı, kaynanaların ise puan verdiği yemek yarışmasında bu hafta hangi gelin birinci olacak? Zuhal Topal'la Sofrada her zamanki saatinde neden yok? Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümü saat kaçta?
ZUHAL TOPAL'LA NEDEN YOK?
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yayınlanacak. Fakat FOX TV'nin yayın akışına göre yayın saati değiştiği görülüyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümü saat kaçta?
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜMÜ SAAT KAÇTA?
Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümü FOX TV'nin yayın akışına göre bu akşam 20:30'da yayınlanacak. Haftanın birinici belli olacak.
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