Zuhal Topal neden yok? Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümü(final) ne zaman, saat kaçta?

Hafta içi her gün yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. FOX TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali bugün yayınlanması bekleniyordu. Fakat saat 16:00'da yarışmanın tekrar bölümü yayınlanınca izleyiciler şaşkınlığıa uğradı. Peki Zuhal Topal'la Sofrada finali ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının finali bugün yayınlanacak. Fakat yarışmanın yayın saatinde değişiklik oldu. 24 Nisan FOX TV'nin yayın akışına göre Zuhal Topal'la Sofrada yarışması haftanın final bölümüyle 20:30'de ekrana gelecek.