Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Büyük ödülü hangi gelin kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın beş günü boyunca birbirlerinin evlerine konuk olan kayınvalideler gelinleri tarafından yapılan yemekleri tadıyor. Yapılan yemekler gün sonunda kayınvalideler tarafından oylanırken zaman zaman yarışmada gergin anlar yaşanabiliyor. Kayınvalidelerin verdikleri puanlara yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile haftanın finalinde büyük ödülün sahibi olan yarışmacı belirleniyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta 20 puan kayınvalidelerden alan Serpil, Zuhal Topal'dan 6 puan alarak bu haftanın en düşük puanını alan isim oldu.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın dördüncü olan ismi Burcu oldu. Kayınvalideler'den 21 puan alan Burcu yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'dan 7 puan aldı ve 28 puanla haftanın dördüncüsü oldu.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın üçüncüsü olan isim Ebru oldu. Kayınvalidelerden 22 puan alan Ebru Zuhal Topal'dan ise 8 paun aldı ve haftayı üçüncü tamamladı.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi ve 15 bin TL'nin sahibi olan gelin ise Tuğba oldu ve büyük ödülün sahibi oldu

Yasemin ise bu hafta bir puanla büyük ödülü alamadı.