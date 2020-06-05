MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Büyük ödülü hangi gelin kazandı?
ABONE OL
05.06.2020 - 23:08 |

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Büyük ödülü hangi gelin kazandı?

Fox TV ekranında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu akşam haftanın finali gerçekleştirildi. Beş gün boyunca hünerlerini sergileyen gelinler gün sonunda kayınvaliderlerden aldıkları puanlara yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesinin ardından büyük ödül için yarıştı. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta büyük ödülün sahibi hangi gelin oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Büyük ödülü hangi gelin kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın beş günü boyunca birbirlerinin evlerine konuk olan kayınvalideler gelinleri tarafından yapılan yemekleri tadıyor. Yapılan yemekler gün sonunda kayınvalideler tarafından oylanırken zaman zaman yarışmada gergin anlar yaşanabiliyor. Kayınvalidelerin verdikleri puanlara yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile haftanın finalinde büyük ödülün sahibi olan yarışmacı belirleniyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta 20 puan kayınvalidelerden alan Serpil, Zuhal Topal'dan 6 puan alarak bu haftanın en düşük puanını alan isim oldu.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın dördüncü olan ismi Burcu oldu. Kayınvalideler'den 21 puan alan Burcu yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'dan 7 puan aldı ve 28 puanla haftanın dördüncüsü oldu.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın üçüncüsü olan isim Ebru oldu. Kayınvalidelerden 22 puan alan Ebru Zuhal Topal'dan ise 8 paun aldı ve haftayı üçüncü tamamladı.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi ve 15 bin TL'nin sahibi olan gelin ise Tuğba oldu ve büyük ödülün sahibi oldu

Yasemin ise bu hafta bir puanla büyük ödülü alamadı.

Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Acı haber! İdlib'de bir asker şehit oldu

Acı haber! İdlib'de bir asker şehit oldu

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Büyük ödülü hangi gelin kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Büyük ödülü hangi gelin kazandı?

Sıradaki Haber