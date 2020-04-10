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10.04.2020 - 20:49 |

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Kim birinci oldu? (10 Nisan)

Zuhal Topal'la Sofrada bu akşam hafta finali gerçekleşiyor. 5 gün boyunca toplanan puanlar sonrası bir kişi 15 bin liralık ödülün sahibi olacak. Şimdi izleyiciler Zuhal Topalla Sofrada kim kazandı? Kim birinci oldu? sorularına cevap arıyor.

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Kim birinci oldu? (10 Nisan)

 

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın final heyecanı bugün yaşanıyor. FOX TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada final öncesi puan durumu merak edilirken sıklıkla sorulan soru Zuhal Topalla Sofrada kim kazandı? Kim birinci oldu? şeklinde...

KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topalla Sofrada yarışması bugün saat 20.30'da başladı. Sonuçlar henüz açıklanmış değil.

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Yapılan puanlama sonrası geçen hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim Nesrin Hanım oldu.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (10 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyadaki bu haftanın öne çıkan başlıkları...
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