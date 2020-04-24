Zümra İsminin Anlamı Nedir? Zümra Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Zümra ismi özellikle dini anlamlar içermesi sebebi ile tercih edilen bir isimdir ve Zümra ismi Arapça kökenlidir. Peki, Zümra isminin Kuran'da geçip geçmediğini biliyor musunuz? Ayrıca, Zümra ismine sahip olan kişinin Z harfi enerjisi ile eğitimde ve iş hayatında başarılı olduğu, durgun ve dingin bir yapıya sahip olduğu, sağlamcı bir karaktere sahip olduğu söylenir.

Aynı zamanda isme sahip kişilerin zeki ve başarılı olmalarının yanı sıra kararsız bir yapıya sahip oldukları rivayet edilir. Sezgiye dayalı duyularının gelişmiş olduğu da söylenenler arasındadır.

Zümra Ne Demek?

Zümra isminin birden fazla anlamı vardır. Bu anlamlardan bazıları iyi ahlaklı, cesur, yiğit, yürekli, zeki, bilgili ve güzel kadındır.

Görüldüğü gibi Zümra ismi olumlu çağrışımlar yapan ve önemli anlamlara sahip olan isimler arasındadır.

Zümra İsmi Kuran'da Geçiyor mu?

Zümra isminin anlamlarına yer vermiştik ve Arapça kökenli olduğunu belirtmiştik. Peki, Zümra ismi Kuran'da geçmekte midir? Arapça kökenli olmasına rağmen Zümra isminin Kuran'da herhangi bir ayette geçmediği görülmektedir.