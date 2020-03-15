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15.03.2020 - 00:10 |

Zümrüdüanka 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Zümrüdüanka 8. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

FOX TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Zümrüdüanka 8. son bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Özgüçlerin kurduğu tuzağa düşünler damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği ve merakla beklenen Zümrüdüanka 9. yeni bölüm fragmanı ve 8. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Zümrüdüanka 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Zümrüdüanka 8. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

ZÜMRÜDÜANKA 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Niyazi Çavuş’un söyledikleriyle soluğu Abbas’ın karşısında alan Serhat, karşısında Azimet’i bulacaktır. Annesinin ölümü ile ilgili öğrendikleri ise Serhat’ı perişan eder. Zümrüt, Kudret’in tehditlerinden sonra gergin bir halde konağa döner. Tüm sıkıntılarına rağmen Serhat ve Zümrüt, Körkuyu mahallesinin mağdur sakinlerine yardıma giderler. Burada Serhat’ın kulağına çalınan bazı sözler onun Zümrüt’e karşı yumuşayan tavrını değiştirecektir. Konakta kalmaya başlayan Meliha’yı kendisi için tehlike olarak gören Fitnat, onun gözünü korkutmaya kararlıdır. Bu arada Suhandan’ın nikahı için hazırlıklar tamamlanmıştır. Özgüçlerin hain planlarından habersiz olan Demirkanlar düğün alanında yerlerini alırlar. Suhandan’ı evlilikten vazgeçirmeyi başaramayan Serhat ise sessiz ve derinden bir hazırlığın içerisindedir. Serhat, Zümrüt’e karşı yumuşayacak mıdır? Özgüçlerin kurduğu tuzağa kimler düşecektir? İki aile arasındaki gerilim kimlere zarar verecektir?

ZÜMRÜDÜANKA 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

ZÜMRÜDÜANKA 8. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ

Zümrüdüanka 8. son bölüm kesintisiz yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

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