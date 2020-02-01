Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Zümrüdüanka dizisi nerede çekiliyor?
Fox TV ekranında yayınlanmaya başlayan Zümrüdüanka dizisi yayınlanan ilk bölüm ardından bu akşam 2. bölüm ile TV ekranında izleyici ile buluşuyor. Diziyi takip eden izleyiciler Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya devam ediyor. Peki Zümrüdüanka dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Zümrüdüanka dizisi nerede çekiliyor?
Cumartesi akşamları yayınlanan Zümrüdüanka dizisi bu akşam 2. yeni bölümyüle 20:00'de FOX TV'de ekrana gelecek. Peki Zümrüdüanka 2. yeni bölümünde neler olacak? Zümrüdüanka dizisinin konusu nedir? Zümrüdüanka dizi oyuncuları kimler?
ZÜMRÜDÜANKA KONUSU NEDİR? 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır... Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır...
Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır... Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır... Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır... Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır... Ve bu aşk küle dönmüştür...
ZÜMRÜDÜANKA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Zümrüdüanka dizisi Nevşehir Ürgüp'de çekiliyor.
ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMAN
ZÜMRDÜANKA 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Düğün yeri alev alevdir... Serhat’ın dönüşü Zümrüt’ü darmadağın etmiştir. Serhat’ın da yüreği yangın yeridir. Serhat’ın dönüşüyle bayram yaşayan Demirkan Ailesi ise başlarına gelecek büyük felaketlerin farkında değildir. Faili meçhul bir cinayete kurban giden Adil’in beklenmeyen ölümü herkesi perişan eder. Kurduğu hayallerin suya düşeceğinden korkan Ülfet karalar bağlar... Oğlunun ölümünden dolayı Zümrüt’ü suçlayan Azimet onun ölüm fermanını imzalar! Ama bilmiyordur ki Adil son nefesini verirken Zümrüt’ü Serhat’a emanet etmiştir... Serhat aşkı mı nefreti mi seçecektir? Serhat, Zümrüt’ü Azimet ve Abbas’tan nasıl koruyacaktır? Serhat ve Zümrüt’ün aşkları küllerinden doğabilecek midir?
ZÜMRÜDÜANKA DİZİ OYUNCULARI KİMLER?
Serhat Demirkan Alp Navruz
Zümrüt Kuloğlu Ceren Yılmaz
Abbas Demirkan Selim Bayraktar
Saniye Arsoy Sebahat Kumaş
Azimet Demirkan Ayten Uncuoğlu
Adil Demirkan Umut Karadağ
Ülfet Kuloğlu Hatice Aslan
Rüstem Kuloğlu Serhat Özcan
Nevcihan Demirkan Elif Çakman
Meliha Kuloğlu Miray Akay
Suhandan Demirkan Pelin Abay
Latif Demirkan Barış Küçükgüler
Ömer Lütfi Bakırcı Gökhan Bekletenler
Songül Kuloğlu Ebrar Baba