Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Zümrüdüanka dizisi nerede çekiliyor?

Cumartesi akşamları yayınlanan Zümrüdüanka dizisi bu akşam 2. yeni bölümyüle 20:00'de FOX TV'de ekrana gelecek. Peki Zümrüdüanka 2. yeni bölümünde neler olacak? Zümrüdüanka dizisinin konusu nedir? Zümrüdüanka dizi oyuncuları kimler?

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU NEDİR? 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır... Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır...

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır... Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır... Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır... Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır... Ve bu aşk küle dönmüştür...

ZÜMRÜDÜANKA NEREDE ÇEKİLİYOR?



Zümrüdüanka dizisi Nevşehir Ürgüp'de çekiliyor.

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMAN

ZÜMRDÜANKA 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Düğün yeri alev alevdir... Serhat’ın dönüşü Zümrüt’ü darmadağın etmiştir. Serhat’ın da yüreği yangın yeridir. Serhat’ın dönüşüyle bayram yaşayan Demirkan Ailesi ise başlarına gelecek büyük felaketlerin farkında değildir. Faili meçhul bir cinayete kurban giden Adil’in beklenmeyen ölümü herkesi perişan eder. Kurduğu hayallerin suya düşeceğinden korkan Ülfet karalar bağlar... Oğlunun ölümünden dolayı Zümrüt’ü suçlayan Azimet onun ölüm fermanını imzalar! Ama bilmiyordur ki Adil son nefesini verirken Zümrüt’ü Serhat’a emanet etmiştir... Serhat aşkı mı nefreti mi seçecektir? Serhat, Zümrüt’ü Azimet ve Abbas’tan nasıl koruyacaktır? Serhat ve Zümrüt’ün aşkları küllerinden doğabilecek midir?

ZÜMRÜDÜANKA DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Serhat Demirkan Alp Navruz

Zümrüt Kuloğlu Ceren Yılmaz

Abbas Demirkan Selim Bayraktar

Saniye Arsoy Sebahat Kumaş

Azimet Demirkan Ayten Uncuoğlu

Adil Demirkan Umut Karadağ

Ülfet Kuloğlu Hatice Aslan

Rüstem Kuloğlu Serhat Özcan

Nevcihan Demirkan Elif Çakman

Meliha Kuloğlu Miray Akay

Suhandan Demirkan Pelin Abay

Latif Demirkan Barış Küçükgüler

Ömer Lütfi Bakırcı Gökhan Bekletenler

Songül Kuloğlu Ebrar Baba