Zümrüdüanka dizisi bu akşam yeni bölüm var mı? Fox TV 4 Nisan kanal yayın akışı

Zümrüdüanka dizisi bu akşam yeni bölüm var mı sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cumartesi akşamı ekrana gelmeyen Zümrüdüanka dizisinin yeni bölüm ile bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği büyük merak konusu olmaya devam ediyor. İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Corona virüs tedbirleri kapsamında çekimlerine ara verilen Zümrüdüanka dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise henüz açıklanmadı.

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