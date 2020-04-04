04.04.2020 - 16:00 |
Zümrüdüanka dizisi bu akşam yeni bölüm var mı? Fox TV 4 Nisan kanal yayın akışı
Fox TV ekranında yayınlanan sevilen dizi Zümrüdüanka yeni bölüm yayınlanacak mı sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cumartesi akşamları izleyici ile buluşan Zümrüdüanka dizisi geçtiğimiz hafta yeni bölüm yayınlanmamıştı. Peki Zümrüdüanka dizisi bu akşam yeni bölüm ekrana gelecek mi?
Zümrüdüanka dizisi bu akşam yeni bölüm var mı sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cumartesi akşamı ekrana gelmeyen Zümrüdüanka dizisinin yeni bölüm ile bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği büyük merak konusu olmaya devam ediyor. İşte merak edilen o sorunun yanıtı...
ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
Corona virüs tedbirleri kapsamında çekimlerine ara verilen Zümrüdüanka dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise henüz açıklanmadı.
FOX TV 4 NİSAN KANAL YAYIN AKIŞI
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER
20:00 HABABAM SINFI ASKERDE
22:30 MASKELİ BEŞLER IRAK
İstanbul sınırı kapatıldı! Şehre yürüyerek girdilerCorona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle giriş-çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ girişlerinde araçların geçişine izin verilmezken, seyahat izin belgesi olanlar ise yürüyerek giriş yaptı.