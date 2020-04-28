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28.04.2020 - 16:05 |

Zümrüt Yeşil konusu nedir? Zümrüt Yeşil oyuncuları kimlerdir?

Zümrüt Yeşil filmi bugün izleyicilerle televizyon ekranında buluşacak. Felix Fuchssteiner ve Katharina Schöde’nin yönetmenliğini yaptığı filmin konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor. Peki Zümrüt Yeşil konusu nedir? İşte Zümrüt Yeşil oyuncuları...

Zümrüt Yeşil konusu nedir? Zümrüt Yeşil oyuncuları kimlerdir?

Corona virüsten dolayı bazı dizi setlerine ara verildi. Televizyonda yerli ve yabancı fimlerle yer alıyor. Bugün televizyonda Zümrüt Yeşil filmi yayınlanacak. Peki Zümrüt Yeşil konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

 ZÜMRÜT YEŞİL KONUSU NEDİR?

Serinin son filmi Zümrüt Yeşil’de geçmişte yaşadıklarından dolayı kalbi kırılan Gwendolyn’in Gideon’a yeniden güvenmesi artık çok zordur. Gwendoly’in bu gelgitleri yaşarken Lodge kaçırılır. Gwen ve Gideon zamana karşı yarışta birlikte olmak zorundadırlar. Gwendolyn, geçmişte sorguladığı güçlerini şimdi riskli bir kurtarma operasyonunda kullanacaktır.

ZÜMRÜT YEŞİL OYUNCULARI

Maria Ehrich

Jannis Niewöhner

Josefine Preub

Canlı yayında yemek yaparken havluyu ateşe verdiDünyaca ünlü İngiliz şef John Torode, canlı yayında yemek yaparken kazayla havluyu ateşe verdi. Sabah programı sunucuları canlı yayında çığlık atarken, programa evinin mutfağından katılan şefi uyardı.
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