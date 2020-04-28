Zümrüt Yeşil konusu nedir? Zümrüt Yeşil oyuncuları kimlerdir?

Corona virüsten dolayı bazı dizi setlerine ara verildi. Televizyonda yerli ve yabancı fimlerle yer alıyor. Bugün televizyonda Zümrüt Yeşil filmi yayınlanacak. Peki Zümrüt Yeşil konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

ZÜMRÜT YEŞİL KONUSU NEDİR?

Serinin son filmi Zümrüt Yeşil’de geçmişte yaşadıklarından dolayı kalbi kırılan Gwendolyn’in Gideon’a yeniden güvenmesi artık çok zordur. Gwendoly’in bu gelgitleri yaşarken Lodge kaçırılır. Gwen ve Gideon zamana karşı yarışta birlikte olmak zorundadırlar. Gwendolyn, geçmişte sorguladığı güçlerini şimdi riskli bir kurtarma operasyonunda kullanacaktır.

ZÜMRÜT YEŞİL OYUNCULARI

Maria Ehrich

Jannis Niewöhner

Josefine Preub