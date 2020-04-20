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    20.04.2020 - 18:34 |

    Hakim Eş Anlamlısı Nedir? Hakim Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Dilimizde bazı kelimelerin eş anlamlısı veya yakın anlamları bulunmaktadır. Bu eş anlamlı sözcüklerinbazıları bitişik mi ayrı mı yazılır bilinmemektedir. Bu bilgiler TDK sözlüğünden öğrenilebilir. Hakimkelimesinin ise eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Bu kelimelerin doğru yazılışları nelerdir? Hakimkelimesi ve eş anlamlı kelimeleri nasıl yazılır? İşte detaylar;

    Hakim Eş Anlamlısı Nedir? Hakim Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Anlam bakımından aynı olsa da yazılışları ve okunuşları farklı olan kelimeler birbirlerinin eş anlamlı
    kelimeleridir. Hakim kelimesinin eş anlamlı kelimesi ise Yargıç, başat, yargıcı, bilge, filozof kelimeleridir.

    Hakim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

    Hakim kelimesi eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. Bu kelimeler hakim kelimesi ile aynı anlama
    gelmesi sebebiyle cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Hakim kelimesinin eş anlamlı
    kelimeleri aşağıda belirtilmiştir.

    - Yargıç, başat, yargıcı, bilge, filozof

    Hakim kelimesi çoğu zaman hâkim kelimesi ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Hakim kelimesi ile hâkim kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre aşağıda belirtilmiştir.

    Hakim: Bilge, her şeyi bilen

    Hâkim: Egemenliği yürüten, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen kişi. Başta gelen ve başta
    olan kişi.

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