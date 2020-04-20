Hakim Eş Anlamlısı Nedir? Hakim Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Dilimizde bazı kelimelerin eş anlamlısı veya yakın anlamları bulunmaktadır. Bu eş anlamlı sözcüklerinbazıları bitişik mi ayrı mı yazılır bilinmemektedir. Bu bilgiler TDK sözlüğünden öğrenilebilir. Hakimkelimesinin ise eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Bu kelimelerin doğru yazılışları nelerdir? Hakimkelimesi ve eş anlamlı kelimeleri nasıl yazılır? İşte detaylar;
Anlam bakımından aynı olsa da yazılışları ve okunuşları farklı olan kelimeler birbirlerinin eş anlamlı
kelimeleridir. Hakim kelimesinin eş anlamlı kelimesi ise Yargıç, başat, yargıcı, bilge, filozof kelimeleridir.
Hakim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Hakim kelimesi eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. Bu kelimeler hakim kelimesi ile aynı anlama
gelmesi sebebiyle cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Hakim kelimesinin eş anlamlı
kelimeleri aşağıda belirtilmiştir.
- Yargıç, başat, yargıcı, bilge, filozof
Hakim kelimesi çoğu zaman hâkim kelimesi ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Hakim kelimesi ile hâkim kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre aşağıda belirtilmiştir.
Hakim: Bilge, her şeyi bilen
Hâkim: Egemenliği yürüten, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen kişi. Başta gelen ve başta
olan kişi.