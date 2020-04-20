Hakim Eş Anlamlısı Nedir? Hakim Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Anlam bakımından aynı olsa da yazılışları ve okunuşları farklı olan kelimeler birbirlerinin eş anlamlı

kelimeleridir. Hakim kelimesinin eş anlamlı kelimesi ise Yargıç, başat, yargıcı, bilge, filozof kelimeleridir.

Hakim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Hakim kelimesi eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. Bu kelimeler hakim kelimesi ile aynı anlama

gelmesi sebebiyle cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Hakim kelimesinin eş anlamlı

kelimeleri aşağıda belirtilmiştir.

- Yargıç, başat, yargıcı, bilge, filozof

Hakim kelimesi çoğu zaman hâkim kelimesi ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Hakim kelimesi ile hâkim kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre aşağıda belirtilmiştir.

Hakim: Bilge, her şeyi bilen

Hâkim: Egemenliği yürüten, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen kişi. Başta gelen ve başta

olan kişi.