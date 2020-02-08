Kıb-Tek’e 250 milyon TL yatırım

Hasan Taçoy yazılı açıklamasında, dörtlü koalisyon hükümetinin maaşları dahi ödeyemediğini, merkez bankasındaki fonları, spor fonundaki birikmişleri ve borçlanmak sureti ile maaş ödediğini unutmadıklarını ifade ederek, “Ülkenin geleceğini ipotek altına alışınızı bir kez daha anımsatırım” dedi.



Hasan Taçoy, KKTC’nin ekonomik gelişimini tamamlaması, yeni hedefler koyması ve kendi masraflarını, hem yatırım, hem reel sektörün desteklenmesi hem de kamu maaşları açısından kendi kendine yetmesi gerektiğine işaret etti.



Yakında bir güneş enerjisi ihalesine çıkıyoruz. 50 megawatt 20 megawatt depolama. E frekans ayarlı system 8 dolar cent ve altına bir maliyete düşürebileceğiz bir üretim planlıyoruz. Bu ihale uluslararası bir ihale olacak. Hesaplamalarımızı, kurgumuzu bunun üzerine yapmaktayız.

Biz, enerji ücretlerine hiç zam yapmadık. Bugün kurumun borcu 210 milyon TL. 130 milyon TL borç AKSA’ya. Bankalardan gelen borçları, yüksek faizli ödemelerden kurtulmak için adım atıyoruz. Bankalarla görüşülüyor. Yeni bir borç almadan, daha düşük faizle borçların birleştirilmesi öngörülüyor.



Giderlerimizi düşürürken, fiyatları da aşağıya çekeceğiz. 17 dolar centten, 16 dolar cente düştü satış fiyatlarımız. Daha da düşeceğini öngörüyoruz.



Kuruma geçen yıl 100 milyon TL yatırım yapıldı. 2020’de öngörülen yatırım üretim mekanizmaları hariç 250 milyon TL yatırım düşünülmektedir.

Yaklaşık 100 personel emekliye çıkacak. Kıdem Tazminatları kişi başı 500 bin TL. Bu da enerji maliyetleri içerisinde ciddi bir unsur olacak. Kıb- Tek’in nasıl idame edileceği bizim için önemli. Bir taraftan var olanla en ucuza üretimi yapacağız, bir taraftan toplu iş sözleşmelerinden doğan yükümlülükleri yerine getireceğiz, bir taraftan da geleceği kurgulayacağız. Zor, ama imkansız değil.



Üçlü tarife, ciddi bir tasarruf sağladı. Bu kararı alanları da takdir etmek istiyorum.”