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    HaberlerKıbrıs Haberleri LTB okullarda temizlik ve bakım yaptı
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    15.02.2020 - 07:00 |

    LTB okullarda temizlik ve bakım yaptı

    Lefkoşa Türk Belediyesi, Başkent Lefkoşa’ya bağlı okullarda temizlik ve bakım yaptı.

    LTB okullarda temizlik ve bakım yaptı

    LTB’den yapılan açıklamada, “Okulların ara tatile girmesine az bir süre kalan başlatılan çalışmalar kapsamında okul bahçelerindeki yabani otlar yanında çevrede oluşan kirli görüntüler ortadan kaldırıldı, okul bahçesinde bulunan ağaçlar budandı, çitlerin bakımı yapıldı” denildi. Açıklamada, LTB Temizlik Şubesi ve Park Bahçeler Trafik Aydınlatma Şubesi işbirliğinde yürütülen çalışmaların 35 okulda gerçekleştirildiği belirtildi.

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