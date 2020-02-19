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    HaberlerKıbrıs Haberleri Randevu numaraları geçici olarak değişti
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    19.02.2020 - 07:00 |

    Randevu numaraları geçici olarak değişti

    Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği’nde randevu için kullanılan 1101 ve 02 numaralı hatlar geçici bir süre devre dışı olacak.

    Randevu numaraları geçici olarak değişti

    Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hatların teknik bir sıkıntı nedeniyle devre dışı kaldığı, bu sürede, mesai saatleri içerisinde randevu almak için 2285441’den 1554-55-56-57 numaralı hatların kullanımda olacağı belirtildi.

    AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.
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