‘Yangın Yerinde Kabare’ prömiyerini yaptı

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre önceki gün 20.00’de yapılan oyunun prömiyerinde salon tamamen doldu. “Yangın Yerinde Kabare” oyununda Özgür Oktay, Döndü Özata, Melek Erdil, Melihat Melis Günalp, Barış Refikoğlu, Erol Refikoğlu, Işın Cem, Umut Ersoy, Irmak Refikoğlu ve Yaşar Ersoy rol alıyor. Altı kısa bölümden oluşan ve genç oyuncular Memet Baydur ile Vural Pakel’in oyunlarından, Aziz Nesin, Marcel Berguier ve Çetin Altan’ın makale ve hikayelerinden Yaşar Ersoy’un kurgulayıp oyunlaştırdığı ve yönettiği iki perdelik oyunun sonunda seyirciler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.