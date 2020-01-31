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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Yangın Yerinde Kabare’ prömiyerini yaptı
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    31.01.2020 - 07:00 |

    ‘Yangın Yerinde Kabare’ prömiyerini yaptı

    Toplumsal, siyasal ve kültürel yaşamdaki yozlaşmayı, kirlenmeyi mizahın etkileyici ve iğneleyici dili ile yansıtan “Yangın Yerinde Kabare” oyunu Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonu’nda prömiyerini yaptı.

    ‘Yangın Yerinde Kabare’ prömiyerini yaptı

    KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre önceki gün 20.00’de yapılan oyunun prömiyerinde salon tamamen doldu. “Yangın Yerinde Kabare” oyununda Özgür Oktay, Döndü Özata, Melek Erdil, Melihat Melis Günalp, Barış Refikoğlu, Erol Refikoğlu, Işın Cem, Umut Ersoy, Irmak Refikoğlu ve Yaşar Ersoy rol alıyor. Altı kısa bölümden oluşan ve genç oyuncular Memet Baydur ile Vural Pakel’in oyunlarından, Aziz Nesin, Marcel Berguier ve Çetin Altan’ın makale ve hikayelerinden Yaşar Ersoy’un kurgulayıp oyunlaştırdığı ve yönettiği iki perdelik oyunun sonunda seyirciler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

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