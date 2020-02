‘Yeni hastane 500 yataklı olacak’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa’da inşa edilecek yeni hastanenin temellerinin bu yıl içinde atılması sözü verdiklerini ve bu hedef için çalışmaların başladığını söyledi. Pilli, 500 yataklı yeni hastanenin BRTK binası arkasında önceden saptanmış 270 dönümlük bir araziye yapılacağını ve her odada bir yatak olacak şekilde inşa edileceğini açıkladı.



Hastanenin tüm finansmanının Türkiye tarafından karşılanacağını belirten Pilli, yap işlet devret sisteminin kesinlikle kullanılmayacağını; Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için atılan adımları kısa sürede açıklayacaklarını; Girne’ye yapılacak hastane konusunda da haftaya açıklama yapacağını söyledi.



Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor. Konuşmalarda, “sağlık, yeni hastane, tarımsal üretim ve Hal Yasası” konularına değinildi.



İncirli sordu



CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli “Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi” konulu güncel konuşma yaptı.



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin zamanla ve nüfus artıkça yetersiz hale geldiğini dile getiren İncirli, hem hizmet alanların hem hizmet verenlerin memnun kalmaz hale geldiğini kaydetti.



“Geçtiğimiz günlerde yeni bir hastaneyle ilgili bir müjde geldi ama içeriğinde bir şey göremedim” diyen İncirli, hastanenin nerede, ne zaman, nasıl açılacağıyla ilgili bilgi verilmediğini dile getirdi.



Açıklamalarda hastanenin BRTK binası arkasına Türkiye’den gelecek kaynakla yapılacağının ifade edildiğini söyleyen İncirli, Sağlık Bakanı’na bunun doğru olup olmadığını sordu.



“Bu yeni hastane Burhan Nalbantoğlu’nun yerini mi alacak? Nalbantoğlu hizmet vermeye devam edecek mi” diye soran Sıla Usar İncirli, Girne ve Güzelyurt hastaneleri yapılmış olsa bile Lefkoşa’ya 600-700 yataklı bir hastane gerektiğini, yeni hastanenin 500 yataklı olacağının söylendiğini belirtti.



Sağlık Bakanı Ali Pilli de hastane yapımında İncirli’nin kenarda durulmaması gerektiği sözleri üzerine hiçbir zaman köşede durmadığını her zaman gerekli mücadeleyi verdiğini dile getirdi.



Nalbantoğlu Hastanesi’nin kapasitesinin üstünde hizmet verdiğini kendisinin de her zaman dile getirdiğini söyleyen Pilli, Lefkoşa’da yeni bir hastanenin olmazsa olmaz olduğunu da her zaman ifade ettiklerini anlattı.



Temel atılacak



“2020 yılında temel atma sözü verdik” diyen Pilli, koydukları bu hedef için çalışmalara başlandığını bildirdi.



Türkiye’deki yetkililere yeni hastane ihtiyacı konusunu defalarca aktardıklarını dile getiren Pilli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkür etti.



Yeni hastanenin BRTK binası arkasında önceden saptanmış 270 dönümlük bir araziye yapılacağını söyleyen Pilli, bunun erişimi son derece kolay bir mevki olduğunu anlattı.



Bazı yollarda altyapı çalışmalarının tamamlanmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu yolların yapılacağı sözünü de aldıklarını açıkladı.

500 yatak kapasiteli hastanenin koğuş tipi değil her odada bir yatak olacak şekilde düzenleneceğini anlatan Pilli, hastanenin tüm finansmanının Türkiye tarafından karşılanacağını belirtti.



Yap işlet devret sisteminin kesinlikle kullanılmayacağını dile getiren Pilli, hastanenin her türlü işlemin yapılabilecek kapasitede olacağını dile getirdi.



‘Nalbantoğlu kapatılmayacak’



Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması adına atılan adımları kısa süre içinde açıklayacağını söyleyen Bakan Pilli, Girne’ye yapılacak hastane konusunda da önümüzdeki hafta açıklama yapacaklarını kaydetti. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin kapatılmayacağını söyleyen Pilli Kıbrıslı Türk öğrenciler için Türkiye’deki tıp fakültelerinde ek kontenjanlar açılacağı sözünü aldığını da dile getirdi. Pilli, “Sağlığa yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır” diyerek, o yüzden yatırım yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.