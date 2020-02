Zirve rotası!

Bülent Buda: Bir tür özgüven tazeleme, ter atma maçı gibi. Sonuçta ciddiye almak önemli. Ligin bitimine değin, Samsunspor ile yarış sürecek. Bundan böyle puan kaybına izin yok. Bütün maçlar kazanılacak, Samsunspor’un puan kaybı beklenecek. Olasılıklar üzerine konuşuyor, yazıyor, yorum yapıyoruz. Futbol sürprizlere, beklenmeyen, tahmin edilemeyen olasılıklara açık bir oyun. O nedenle zihinsel ve fiziksel, yarışmaya hazır olan takımlar kazanıyor. Manisa FK, bu yıl bu beklentiyi karşılayacaktır. Onlar iyi ve güçlü bir takım.



Fatih Tanfer: Manisa FK, Şanlıurfaspor’u Serdar Deliktaş’ın üç, Dilaver’in iki, Sertaç ve Sinan’ın birer golüyle 7-0 gibi farklı sonuçla yendi. Yerel TV’den maçı izlerken gördüm ki, Şanlıurfaspor büyük güç kaybı yaşamış. Böyle farklı bir sonucun oluşmasında bunun da rolü var. Ancak Manisa FK’nın coşkusunun, hücum futbolunun, rakibine karşı baskılı oyununun rolü daha büyüktü. Bu farklı sonucu alarak averaj anlamında Samsunspor’un önüne geçti. Bu hafta ki Sarıyer deplasmanından üç puanı alıp 15 Şubat’ta evinde oynayacağı Samsunspor maçına hazır olmalıdır. Unutulmasın, daha oynanacak 13 maç ve futbolun gerçekleri var. Yeter ki Manisa FK’nın inancında azalma olmasın. Geçtiğimiz pazar günü de moralli ve güçlü kadrosunun neler başarabildiğini gördük.



Mehmet Demirtaş: Manisa FK, İsmail Ertekin sonrası çıktığı ilk mücadelede yalnızca puan değil, aynı zamanda önemli bir averaj da elde etti. Uzun süreler futbolumuza hizmet etmiş Şanlıurfaspor’un içinde olduğu durum belli. Ancak genç, dinamik, mücadeleyi son ana kadar sürdüren bir ekip. Bu yüzden Manisa FK için risk taşıyan bir mücadeleydi. Hata yapmadılar, ciddiyeti bozmadılar. Maçı, ilk yarıdaki coşkulu ve tempolu oyunlarıyla kopardılar. Dilaver Güçlü de takıma golle döndü. O, Manisa FK için son derece önemli bir koz. Takımın yeni siması Sertaç Çam da oldukça etkili bir performans ortaya koydu. Öte yandan, hat trick yaparak maçın yıldız olan Serdar Deliktaş bu sezon ki 17. golüne imza attı. Nokta transfer bu olsa gerek. Takımını sırtlıyor. Manisa FK’nın tüm oyuncularını tebrik ediyorum. Ayrıca geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük koltuğuna oturtulan Cihat Arslan’ın da deneyimiyle sezon finalinde şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine olan inancım tam. Başarılar Cihan Hocam, takım size emanet.





Zafer inananlarındır



Bülent Buda: Bu skorun karşılığı gol düellosu. Böyle bir yarışta fiziksel ve de zihinsel olarak oyunda, akışta kalmak olağanüstü bir direniş duygusunu gerektirir. Gelgitlerle yüklü bir oyun. 90 dakikanın uzatmalarına sarkan goller. Saniyeler içinde yaşanan sevinç, hüzün. Futbolcuların anılarına kazınacak müthiş bir yarışma. Ci Group Buca, yenilmezliğini sürdürüyor. Böylesine zorlu bir yarışı gerçekleştiren bir takım kuşkusuz başarıyı da hak ediyor. Ligin ikinci yarısını heyecan, coşku, rekabet kavramlarını katarak başladılar, sürdürüyorlar. Bu zorlu yarışın sonunu başarıyla taçlandıracaklardır.



Fatih Tanfer: Ci Group Buca’nın Anagold 24Erzincanspor maçını izleyenler; gollü, heyecanlı, tempolu ve 9 dakikalık uzatmayla müthiş bir maça şahit oldular. Ci Group Buca, kontrollü, oyun alanında baskılıydı. Defans arkasına atılan direkt toplarla gol aradılar. Rakibi Erzincanspor da bu grubun hakikaten güçlü ekiplerinden bir tanesi. Buca’nın en büyük sorunu iyi oyununu 90 dakikaya yayamıyor. Bir ara, beş defans, beş hücum oynadı. Orta alan hiç yoktu. Yerleşim ve adam paylaşımını kötü yaptı, rakibe istenilen baskıyı kuramadı. Teknik Direktör Ersin Aka, yedikleri her golden sonra oyuncu değiştirdi. Bence değişiklikler geç oldu. Orta alanda mücadele gücü yüksek oyunculara yer verdikten sonra dirençli orta sahası ile rakibin üstüne gitti. Ancak pozitif olan bütün futbolcular koşuyor, mücadele ediyor. Maçta iki asist yapan, maç boyunca mücadele eden Gökhan, 90+7’de golü atsa iyi oyununu da taçlandıracaktı. Ci Group Buca adına olumlu olan, istekli olmaları ve asla yenilgiyi kabul etmemeleriydi. Bu beni de umutlandırdı.



Mehmet Demirtaş: Coşkunun bol, temponun yüksek, seyir zevkinin üst seviye olduğu bir maç. Buca halkının özlediği bir atmosfer. Ligin ilk yarısı yakalanamayan bu havada, ikinci yarıda güneş açtırmaya başladı. Kazanamadılar, doğru. Fakat bu mücadele, maça eklenen 9 dakikanın tek bir saniyesinde bile pes etmemek, insanın içini ferahlatıyor. Futbolda var olduğuna inandığım yazılı olmayan kuralların başında ‘Yenemiyorsan yenilme’ geliyor. Onlar artık Play Off mücadelesi içerisinde olan bir ekip. Şiddetle puan ve puanlara ihtiyaçları var. Ben, bu şekilde devam edeceklerine ve lig bitiminde gülen taraf olacaklarına tüm kalbimle inanıyorum. Bu takımın yükselişinde katkısı olan herkesin emeğine sağlık.



Kaf Kaf’ın gençleri şahlandı



Bülent Buda: Keyif veren bir skor. 3 farklı yengi bayağı rahatlatıcı, moral ve umut verici. Biraz erken olacak sanki ama bir yalpalama olmazsa bu sene de Play Off’a kalacaklarını düşünüyorum. Haftaya 14. sıradaki Alemdağ ile oynayacaklar. Sıralamaya bakmasızın rakiplerini ciddiye alarak oynayıp 3 puanla dönmeleri iyi olur. Önümüzdeki haftalar giderek yarışmanın kızıştığı ortamlara bürünecek. Güçlü ve moralli kalmak zorundayız.



Fatih Tanfer: Karşıyaka, rakibi Erbaaspor karşısında oyunun hemen başında 2-0 öne geçip büyük avantaj elde etti. Maçın geneline bakıldığında Karşıyaka, takım halinde düşünce, ruh ve hırs anlamında çok iyiydi. Savunmada dikkatli, hücumda canlı ve hareketliydi. Doğukan, Hakan ve Namık’tan kurulu hücum hattında herkes golünü attı. Üçüncü golde olduğu gibi Doğukan’ın Hakan Kuş’a yaptığı asist ve sonrası yaşanan sevinç, benim gözümde en önemli olay buydu. Ortaya konan tablo, takımın pozitif göstergesiydi. Bu maçta da dar kadrosuna rağmen hiçbir mazerete sığınmadan Soner Hoca’nın takımına nasıl olumlu kimlik kazandırdığına şahit oldum. Teşekkürler Soner Hoca.



Mehmet Demirtaş: Karşıyaka’yı mercek altına almadan önce, karşılaşmada takım arkadaşıyla çarpışarak talihsiz bir sakatlık yaşayan Recep Uğur Öztürk’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda iyileşerek yeşil sahalara dönmesini diliyorum. Maça hızlı başlayan Kaf Kaf, devamını getirdi ve karşılaşmadan 3 farklı üstünlükle ayrıldı. Defans hattı, orta alan ve hücum bölgesi bir takım olgusu içerisinde mücadele etti. Ciddiyeti elden bırakmadan, her maça aynı değeri vermek gerekiyor. 15 puanlık fark kapanır mı, lider olarak bir üst lige çıkılır mı bilenmez ama sezon sonunda Play Off şampiyonluğu neden olmasın? Yeter ki kendinize inanıp güvenin çocuklar. Siz isterseniz başarırsınız!



Arma için oyna nazilli



Bülent Buda: Deplasman zorluğu diyelim ama 16. sıradaki takıma da teslim oluyorsanız tek gol yiyip hiç gol atamıyor, sahadan sıfır puanla çıkıyorsanız sizin kendinize bir boy aynasında bakma zamanınız gelmiş demektir. Haftaya bir de Altındağ ile deplasman. Yeniverin de dönün gari Nazilli’ye.



Fatih Tanfer: Nazilli’de değişen bir şey yok. Küme düşme mücadelesi veren Yozgat’ta yine mağlup oldu. Liderin artık 12 puan gerisinde. Bir başka ifadeyle şampiyonluk şansı hayal. Kendisi 33 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Ancak sekizince Darıca ile arasında üç puanın olduğu düşünülürse artık Play Off’u kaybetmemek için büyük çaba gerekiyor. Bu hafta da Altındağ Belediyespor deplasmanı var. Umarım kendilerini toparlarlar.

Mehmet Demirtaş: Nazilli’nin geldiği konumun arkasında ekonomik nedenlerin yattığı bir gerçek. Rakip düşmemeye oynuyor, maçı 10 kişi tamamlıyor. Nazilli ise soğuk havada donup kalıyor. Bile isteğe puan kayıpları, antrenman boykotları ve alınan kötü sonuçlar Naz Naz’a hiç yakışmıyor. Futbolda tek kutsal para değil. O terlettiğiniz formanın üzerindeki arma için mücadelenizi verin. Umarım sezon sonunda bu ve bunun gibi maçlarda kaybedilen puanlar aranmaz.



Kasaba, lidere ‘DUR’ dedi



Bülent Buda: Evet, işte budur. Muhteşem, anlamlı bir geriye dönüş. Bu geriye dönüşü lideri devirerek taçlandırmak. Bir süredir düzenli vurguluyorum. Onlar nitelikli bir takım. Birkaç haftalık yalpalama, odaklanma ya da bireysel takım içi sorunlar mıydı? Bu güçte bir takım, bir araya getirildiyse o takımı oyun alanında dimdik, sorunsuz durmanın koşullarını da hazır etmek gerekir. Anlamlı, değerli bir geriye dönüş oldu. Net skor. Devamını bekleriz.



Mehmet Demirtaş: Turgutluspor, rakibi lider Kocaelispor’un 10 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Cüneyt Biçer önderliğinde ilerleyen Kasaba, iyi futbolunun karşılığı olarak hanesine üç puanı yazdırdı. Turgutlu, tecrübe sahibi bir takım. Liderlik savaşını son maçlara kadar taşıyacaktır. Play Off’a kalması halinde rakiplerini geçerek üst ligin kapısını aralayacağını düşünüyorum.



Bu güzel galibiyet için başta Cüneyt Hoca’yı ve ekibini, mücadele eden, ruhunu ortaya koyan her oyuncuyu alkışlıyorum.



Pes etmek yok Uşakspor



Bülent Buda: Lider karşısında, dış sahada normal bir skor. Çok daha kolay skor üretebilecekleri maçlarda puanların yitirilmesinin ardından böyle sıkı bir maçtan puan ya da puanlar beklemek haliyle bir iyimserlik olurdu. Bence Uşak için söylenebilecek tek söz, düşme potasına inmeden bu sezonu tamamlasınlar yeterlidir.



Fatih Tanfer: Uşakspor, deplasmanda Ankara Demirspor’a 2-0 mağlup olarak 25 puanla 13. sıraya yerleşti. Bunun anlamı tehlike çanlarının çaldığıdır. Uşak seyircisinin hak ettiği başarıyı getirecek güçlü takımı, bu hafta evinde Sivas Belediye karşısında görmeliyiz. Şahsen ben inanıyorum. Öncelikle her futbolcunun takımın felsefesine ve başarısına katkıda bulunmak için mücadele etmesi gerekiyor.



Mehmet Demirtaş: Uşakspor, güçlü ve zor bir takıma karşı oynadı. Lidere karşı deplasmanda oynadıkları karşılaşmadan elleri boş döndüler. Onlar için çetin bir mücadeleydi. Ancak bu karşılaşma geride kaldı. Şimdi hedef, kenetlenerek geride kalan mücadelelerden puan ya da puanlar çıkarmak. Kümede kalmak adına her puanın önemi ayrı.