3 yılda 125 milyon liralık yatırım

Bu yıl kuruluşlarının 35’inci yılını kutladıklarını belirten ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, başta Ar-Ge, üretim ve ihracat olmak üzere her alanda hız kesmeden yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Turan, “2023 yılına kadar Ar-Ge, dijital dönüşüm, operasyonel verimlilik ve üretim tesislerimizdeki kapasite artışı için 125 milyon TL’lik yatırım hedefliyoruz. 2021 yılında Eskişehir üretim tesisimizde gerçekleştirmeyi planlandığımız ilave yatırımla birlikte Türkiye’nin yalıtım sektöründeki en büyük üreticilerinden biri olma konumumuzu daha da güçlendireceğiz ve 150 kişiye daha istihdam olanağı sağlayacağız” dedi.

10 milyon binanın %80’i yalıtımsız

Türkiye’de yaklaşık 10 milyon civarında bina bulunduğunu, bunların yüzde 80’inde yalıtım olmadığını belirten Orhan Turan, şu bilgileri verdi:

“Bu binaların yalıtımlarının yapılmasıyla hem geleceğimizi koruyabilir hem de dışa bağımlı enerji tüketimimizi azaltabilir, toplam enerji faturasını yüzde 50 oranında aşağıya çekebilir ve ekonomimize yılda yaklaşık 10 milyar dolar katkı ile cari açığın düşürülmesine destek sağlayabiliriz. Biz de ODE Yalıtım olarak yalıtım bilincinin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.”