Koçluk kontenjanı arttı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) açıklamasına göre, KOBİ’leri gelecekle buluşturmak amacıyla Konfederasyon tarafından geliştirilen DDM, 2020 programı kapsamında Türkiye İş Bankası iş birliği ve Bandwitt çözüm ortaklığında ulusal ölçekte ve çevrim içi olarak KOBİ’lerin hizmetine açılmıştı.

DDM’nin 2020 programına www.ddm.org.tr adresi üzerinden başvuru kabul ediliyor. Programa şimdiye kadar 1.634 KOBİ başvurdu. Dijitalleşme karnesinin hesaplanabilmesi için gerekli koşulları sağlayan 359 firmaya dijital dönüşüm karnesi ve yol haritası ücretsiz olarak iletildi.