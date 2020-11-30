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    30.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Koçluk kontenjanı arttı

    Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), 2020 programı kapsamında KOBİ’lere ücretsiz ve birebir olarak sağladığı “koçluk hizmeti”nin kontenjanını gelen talep üzerine 100’den 150’ye çıkardı.

    Koçluk kontenjanı arttı

     

    Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) açıklamasına göre, KOBİ’leri gelecekle buluşturmak amacıyla Konfederasyon tarafından  geliştirilen DDM, 2020 programı kapsamında Türkiye İş Bankası iş birliği ve  Bandwitt çözüm ortaklığında ulusal ölçekte ve çevrim içi olarak KOBİ’lerin hizmetine açılmıştı.

    DDM’nin 2020 programına www.ddm.org.tr adresi üzerinden başvuru kabul  ediliyor. Programa şimdiye kadar 1.634 KOBİ başvurdu. Dijitalleşme karnesinin  hesaplanabilmesi için gerekli koşulları sağlayan 359 firmaya dijital dönüşüm  karnesi ve yol haritası ücretsiz olarak iletildi.

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