Seyahat kısıtlandı büyüme değil!

Pandemi birçok işletmeyi olumsuz etkiledi. Bununla birlikte tüketici ihtiyaçlarını iyi okuyan, satışın önüne güveni koyan, teknolojiyi hayatı kolaylaştırmak için kullanan işletmeler, bu dönemi en hasarsız atlatıyor. Ayaklarını gazdan çektiler belki ama sert fren yapanlar arasında da olmadılar.

Bu öykülerden birinin başrolünde Biletall.com var. 2000’lerin başında otobüs firmalarının otomatize olma sürecinde kurulan, 2010’da ise bu alanda e-ticarete başlayan Biletall.com bu yıl yüzde 10 büyümeyi hedefliyor, üstelik istihdamını da artırıyor.

Biletall CEO’su Yaşar Çelik işe nasıl başladıklarını şöyle anlattı:

“Biz bu işe başladığımızda henüz e-ticaret yeni gelişmekteydi. Sektörde ilk olduğumuz için vatandaşlara online otobüs bileti ve uçak bileti satın alma kavramı çok yabancı geliyordu. İnsanlar havayollarının kendi web sitelerinden kısmen de olsa uçak bileti satın alıyor olsalar da otobüs bileti konusunda neredeyse kimsenin böyle bir alışkanlığı yoktu. Geleneksel yöntemlerle bilet satın alan kişilerin kafasını ‘İnternetten bu süreç nasıl olacak?’, ‘Dolandırılır mıyım?’ soruları karıştırıyordu. Kullanıcılarımıza internetten otobüs bileti alınacağını öğretmek ve aynı zamanda sektöre online bilet satılını kabullendirmemiz bir hayli zor oldu. Çünkü ilk olduğu için bir güven sorunu vardı. Bu süreçte müşteri ihtiyaçlarını çok iyi gözlemledik. Satış sonrası destek hizmetlerine ağırlık verdik. Amacımız kullanıcılara en kısa sürede en uygun bileti vermekti. ArGe faaliyetlerimizi her zaman ön planda tuttuk. Hem sektörü hem de kullanıcıları eş zamanlı büyütüp, bu algının oturmasını sağladık.”

Avantaja çevirdi

Pandemiden kendilerinin de etkilendiğini belirten Yaşar Çelik ancak gerek bu süreçte evden çıkmayan vatandaşın e-ticarete ısınması ile tercih sebebi olduklarını ifade etti. Kullanıcılarla açık iletişim kurup seyahat konusundaki kaygılarını hafiflettiklerini de kaydeden Çelik, “Virüs nedeniyle iptal edilen biletlerde mağduriyet oluşmaması için bizden bilet alan vatandaşları tek tek arayarak iade işlemlerini gerçekleştirdik. Bu durum da bize avantaj sağladı” dedi.

Ekip büyüyor

Biletall.com, pandemi öncesi yaptığı hesaplarda bu yıl için yüzde 50 büyüme hedefi koymuş. Ancak herkes gibi onlar da hedeflerini revize etmiş. Çelik, “Nisan, mayıs ve haziran aylarında hiç iş yapmadık diyebiliriz. Yılın ikinci yarısı ise geçen yılın gerisinde seyrediyor. Bu sebeple 2020 yılı için yüzde 50 olan büyüme hedefimizi yüzde 10 seviyelerinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Bununla birlikte gelecek döneme ilişkin olumlu beklentilerini koruyorlar ve buna hazırlıklı olmak için ekibi güçlendirme adımları atıyorlar. Yaşar Çelik, “Yüzde 20 oranında ekibimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Bu sebeple 5 farklı pozisyon için ilanlarımızı çıkmış durumdayız” bilgisini verdi.

Bayram hareketi başladı son güne kalmayın

Yaşar Çelik, yaklaşan Kurban Bayramı’nda seyahat planı yapanlara önerilerde de bulundu:

“Vatandaşlar uygun bilet bulayım diye son güne kalmasın. Çünkü normal zamanda firmaların rekabetinden dolayı yüzde 40’a varan indirimler görebiliriz ama bu yoğun dönemlerde olmaz. Bayram biletleri için hareketlilik başladı. Şehirlerarası otobüslerde yüzde 50 kapasite kısıtlaması devam ettiği için, geçmiş yıllara göre satılabilir koltuk kapasitesi yüzde 50 daha düşük. Bu sebeple de yer bulmak bu yıl daha zor olacak. Biletinizi bu yıl çok daha erken almanızı tavsiye ederiz.”

Yatırım teklifleri alıyor

İlk yatırımlarını 2017 yılında Abraaj Group’tan aldıklarını belirten Yaşar Çelik şöyle dedi:

“Anadolu’nun ilk teknoloji yatırımı da diyebiliriz. Kurulduğumuz günden bu yana göstermiş olduğumuz başarı uzun zamandır hem ulusal, hem de uluslararası yatırımcıların dikkatini çektiği için teklifler gelmeye devam ediyor.”