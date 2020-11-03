Şirketlerden evdeki çalışanlarına yemek

Pek çok alanda bilinen doğruları sorgulamaya neden olan, alışkanlıkları alt üst eden pandemi, kimi iş kollarının da son derece hızlı büyümesinde rol oynadı. Bunlardan biri kapıya paketli yemek servisi. Bu hizmetin hacmi yılın ilk çeyreğine göre tam 5 kat büyüdü. Kapıya paketli yemek servisini abonelik sistemiyle yapan Meal Box da bu süreçte hem tüketici desenini, hem de ürünlerini çeşitlendirdi.

Pandemi öncesi bireysel aboneliklerin ağırlıkta olduğu Meal Box’ta son dönemde kurumsal abonelerin payı yüzde 70’e yükseldi. Hatta uzaktan çalışma modeline geçen şirketler, evdeki çalışanları için Meal Box aboneliği başlattı. Meal Box CEO’su Murat Demirhan şunları söyledi:

“İşverenler evden çalışanların yemek problemini çözmeye odaklandılar. Çünkü evinden olsa da çalışan için yoğun tempoda yemek hazırlamak büyük bir sorun oluyor. Büyük çoğunlukla dışarıdan söylemek zorunda kalıyor. Bu da sürdürülebilir bir çözüm değil. Kurumların bu arayışı, bizim sadece ofis ve iş yerlerine değil artık evlere de paketli yemek hizmeti vermemizi gerektirdi. Şu anda buna yönelik yeni bir paket çalışıyoruz. Çok yakında lanse edeceğiz. Hedefimiz İstanbul sınırlarını zorlamak ve bu sistemi Türkiye genelinde yaygınlaştırmak.”

Kişi başı 24.90 TL

Murat Demirhan’ın verdiği bilgiye göre Meal Box’ta iş yerleri için iki çeşit sıcak yemek abonelik paketi bulunuyor: 10 günlük fiyatı kişi başı KDV dahil 27.90 TL/gün ve 1 aylık (22 iş günü) fiyatı kişi başı KDV dahil 24.90 TL. Menüleriyle bireysel ihtiyaçlara da cevap verdiklerini belirten Demirhan şöyle devam etti:

“Sıcak yemek aboneliği haricinde diyet beslenme alanında geliştirdiğimiz Fit Yemek Paketi aboneliği kapsamında tam gün (günlük 5 öğün), kahvaltısız ya da öğle yemeksiz paketlerimizi (günlük 4 öğün) 10-20-30-45 günlük paketler şeklinde, kalori ihtiyacınıza uygun olarak seçebiliyorsunuz. Bu bağlamda fiyatlar menü seçimlerine göre 59 ila 84 TL/gün arasında fiyat aralığı bulunuyor. Protein Yemek Paketi aboneliği adını verdiğimiz ürünümüz ile düzenli spor yapan kişilerin günlük ihtiyaç duyduğu yüksek proteini içeren aboneliğimiz ile dengeli beslenme sağlıyoruz. Bu bağlamda fiyatlar menü seçimlerine göre 75 ila 106 TL/gün arasında fiyat aralığı bulunuyor. Evden çalışanlar, sağlıklı beslenmek isteyenler ve hijyene önem verenler için hazırladığımız, 2 kişinin sabah ve öğlen yemeklerini kapsayan ‘Evde Kal’ adını verdiğimiz 11 kaptan (6 farklı çeşit) oluşan yemek aboneliğimizin fiyatı ise 99 TL/gün.”

Faydalı iş birlikleri

Multinet, Sodexo ve Metropol Kart ile iş birliği yaparak online ödeme almaya başladıklarını bildiren Demirhan, bu sürecin de iş yaptığımız firma sayısını hızla artırdığını söyledi. Demirhan, “Bu yolda yeni yatırımlara ve iş birliklerine devam edeceğiz. Hedefimiz en kısa zamanda tüm Türkiye’ye hizmet verebilir bir konuma gelmek ve faydalı iş birliği modellerimizi genişletmek. Örneğin, 6 binden fazla çeşidiyle cebinizdeki hipermarket olan İstegelsin.com ile de bir anlaşmaya imza attık. Bu çerçevede hazır yemek grubu içerisinde yer alan Meal Box yemeklerine anlık olarak da ulaşma imkanı sunuyoruz” dedi.

Marketlere de giriyor

Murat Demirhan, “Yakın zamanda devreye almayı planladığınız yeni ürün ve hizmetleriniz olacak mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Özellikle bu modele artan ilgi nedeniyle yurt içinde farklı bölgelerden gelen talepleri değerlendiriyoruz. İlk önceliğimiz Türkiye ama sonrası da uluslararası yatırımcı desteğiyle bizim iş modelimize uygun olan pazarlara yönelmek hedefindeyiz. Online ve fiziksel süpermarketler, benzin istasyonları, kahve zincirleri gibi noktalarda satılmak üzere paketli, tek kullanımlık kaplarda, kısa raf ömürlü yemek ürünlerimizi piyasaya süreceğiz. Paketlerimizi ihtiyaçlara göre yeniliyoruz. Hedef kitlemizi kurumsal ve bireysel olarak genişletiyoruz.”

Yüzde 60 büyüme hedefi

2019’u beklentilerine paralel şekilde kapattıklarını belirten Murat Demirhan şöyle dedi:

“2020’de ise pandemi ile birlikte gelen dalgayı da arkamıza alarak planlarımızı yukarı yönde revize ettik. 2019’a göre yüzde 60 oranında bir büyüme bekliyoruz. 2020’ye aylık 60 bin kap yemek satışıyla başladık, aylık 300 bin kap yemek sayısı ile kapatmayı hedefliyoruz.”