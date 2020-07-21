Sosyal mesafeden yeni ürün doğdu

Özler Cam Yönetim Kurulu Başkanı İlker Keklik, cam bölme üretimine başladıklarını, bu ürünün kısa sürede işlerinin dörtte biri haline geldiğini söyledi.

Yoğun talep var

Cam bölmeyi önce kendi çalışanları için ürettiklerini anlatan İlker Keklik, “Camın hijyen konusunda bize sunduğu konforu tüm firmaların çalışan sağlığını koruması amacıyla uygulaması gerektiğini düşündüm. Kolay temizlenebilir, herhangi bir temasa mahal vermeyen özel kesim cam işlemelerimizi bu dönemde uygulayarak iş hacmimizi genişlettik” dedi.

Keklik şöyle devam etti:

“Pandemi süreci itibari ile çağrı merkezleri, personellerin toplu yemek alanları, restoranlar, alışveriş merkezleri, hastaneler, banka, inşaat firmaları yönetim katları, ofis ortamları gibi birçok alanda kişisel teması azaltmak isteyen firmaların bu süreçte cam paravan konusunda çözüm ortağı olduk. Cam paravan şu an en çok talep edilen cam çeşidimiz. Üretimimizin yüzde 25’i cam paravandan oluşuyor. Pandemiye özel tasarladığımız paravan cam çeşidimiz için üretimden lojistiğine kadar ayrı bir ekip oluşturduk. Yıl sonu ciromuza yaklaşık yüzde 25 ilave bir katkı bekliyoruz.”