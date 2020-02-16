Gülmek bütün dillerde aynı şekilde anlaşılır. Peki ya o dilleri konuşamayan, duyamayanlar için durum nedir? Yani işitme engelliler için… Onlar da güler elbet, belki kahkalarını duyamazsınız ama anlarsınız. Madem gülebiliyorlar, neden güldüremesinler o zaman? İşte bu düşünce, çok özel bir etkinliğin temeli oldu. İşitme engelliler; BKM Mutfak, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’nin iş birliğiyle stand-up yapmak için sahneye çıkıyor. Farkındalık kazandırmak amacıyla yapılan etkinliğin mimarı, komedyen Cem İşçiler. Komedinin engel tanımaz gücünü gözler önüne sermeyi amaçlayan İşçiler, her hafta moderatörlüğünü yaptığı Açık Mikrofon sahnesini bugün işitme engellilere bırakıyor. Projenin koordinatörlüğünü üstlenen Cem İşçiler ve gecede sahne alacak işitme engellilerden Murat Dokumacı ve Zeynep Çakır’la bir araya geldik.

‘Güldürme bazıların maskesi’

Stand-up yapacak isimlerden biri 29 yaşındaki Zeynep Çakır. Çakır, özel bir cihazla duyuyor. Fransız Lisesi’nin ardından Fransa’da eğitimine devam etmiş ve 2016’dan bu yana avukatlık yapıyor. İşaret dilini yeni yeni öğrendiğini söyleyen Çakır, çevresi tarafından komik bulunduğunu söylüyor: “Kendimi zeki diye tanımlamam, ince esprilerim yoktur. Ama çevremdekiler genelde güler. Bazı insanlar espri yaptığını bilerek konuşur, güldürmek ister. Aslında güldürmek onların maskesi sayılabiliyor. Ben onu yapmıyorum. Sadece doğaçlama yapıyorum. Ben daha çok sahnede eğlenmek istiyorum. Çünkü ben eğlenirsem onlar da eğlenir.” Engellilerin sosyal hayatta daha çok var olmalarını arzu ettiğini ise “Diğer engellilerin motive olmasını istiyorum. Evlerine hapsolmasınlar. Sessizliğin içinde ses olalım. Sonuçta komedinin dili yoktur” sözleriyle ifade ediyor.

Bu akşam saat 17.00’de BKM Mutfak Açık Mikrofon’da gerçekleşecek etkinlik, sadece işitme engellilere açık ve ücretsiz. Toplam 8 kişi stand-up gösterisi yapacak. İzleyiciler, işaret dilinin yanı sıra sahneye çıkacak her komedyene takılacak özel mikrofon sayesinde duyma sorunu yaşamayacak.

Cem İşçiler, ilki bu akşam yapılacak programın devamının gelmesi için çalıştıklarını söylüyor.

‘Fark yaratmak istiyorum’

Etkinliğin moderatörlüğünü doğuştan işitme engelli Murat Dokumacı üstleniyor. Dokumacı, altı işitme engellinin sahne aldığı program boyunca işaret diliyle sahnede olacak. Dokumacı (34), bir e-ticaret firmasında çalışıyor, “İnsanların konuşmalarını ancak dudaklarını okuyarak çözebiliyorum. Ve haliyle bugüne kadar gittiğim tiyatroları da filmleri de kolay kolay anlayamadım. Buradan tüm Türkiye’ye ulaşmak, fark yaratmak istiyorum” diyor.