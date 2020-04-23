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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Son dakika | Corona tedavisinde yeni gelişme... Dayı ve yeğen umut oldu!
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    23.04.2020 - 15:02 | | AA

    Son dakika | Corona tedavisinde yeni gelişme... Dayı ve yeğen umut oldu!

    Gelen son dakika haberine göre, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan 3 kişi, immün plazma bağışında bulundu.

    Son dakika | Corona tedavisinde yeni gelişme... Dayı ve yeğen umut oldu!

    Aferez Ünitesi'nde gerçekleştirilen bağış sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, koronavirüs tedavisi görerek iyileşenlerin tedaviye katkı sunması için duyarlı olmasını istedi. İmmün plazma tedavisi için bağışın önemine dikkati çeken Gür, şöyle konuştu:

    Son dakika | Corona tedavisinde yeni gelişme... Dayı ve yeğen umut oldu


    "Bugünkü bağışçılarımızdan birisi sağlık çalışanı, diğer ikisi ise İngiltere'den gelen yakınlarından enfekte olan dayı ve yeğen. Hastalarımız özellikle kendilerinden sonra tedavi arayan insanlara kanlarıyla şifa olmak istediler. Gaziantep Üniversitesinde şu anda 3 donörümüzün kanlarını alıyoruz. Bugün aldığımız plazmaları yoğun bakımda yatan entübe şekilde olan bir hastamıza uygulayacağız. Geri kalan kanlarımızı da Kızılay'a göndererek farklı hastalara uygulayacağız. Bu hastalarımız inşallah diğer donörlere örnek olur. Donör olmak isteyenleri hastanemize bekliyoruz."

    Son dakika | Corona tedavisinde yeni gelişme... Dayı ve yeğen umut oldu

    Kan bağışı yapanlar ise hastalıktan kurtuldukları için mutlu olduklarını ve diğer hastaların sağlığına kavuşmasını sağlamak istediklerini bildirdi.

     

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