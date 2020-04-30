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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Corona'yı yenen 3 çocuk annesi: Bana bir şey olmaz demeyin
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    30.04.2020 - 09:01 | | DHA

    Corona'yı yenen 3 çocuk annesi: Bana bir şey olmaz demeyin

    Son dakika gelen bilgilere göre; Mersin'de, corona virüsü yenerek taburcu edilen Derya Bakır (35), tedbirli olunması için uyarıda bulunarak, "Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin" dedi.

    Corona'yı yenen 3 çocuk annesi: Bana bir şey olmaz demeyin

    Boğaz ağrısı ve kuru öksürük şikayetiyle bir süre önce Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 3 çocuk annesi Derya Bakır'ın corona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Bakır, tedavisinin tamamlanmasının ardından corona virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Bakır, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Genel durumu iyi olan Bakır, sağlık çalışanlarına ve hastane personeline teşekkür etti.

    Hastalığı yenen ve taburcu olan Bakır, önemli mesajlar verdi. Herkesin evde kalması gerektiğini ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini kaydeden Bakır, "Lütfen herkes evde kalsın. Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin. Hijyen kurallarına dikkat edin. Moralinizi bozmayın" dedi.

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