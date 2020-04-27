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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Herkesi uyardığı corona virüsten öldü
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    27.04.2020 - 13:08 | | DHA

    Herkesi uyardığı corona virüsten öldü

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde lokanta sahibi Engin Dağ (39), yakalandığı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dağ'ın hastalığa yakalandıktan sonra çekip, sosyal medyadan paylaştığı videosunda, "Gerçekten çok kötü bir şey. Lütfen çok dikkat edin. Lütfen herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın" dediği ortaya çıktı.

    Herkesi uyardığı corona virüsten öldü

    Çerkezköy'de yaşayan lokanta sahibi Engin Dağ, bir süre önce corona virüse yakalandı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Dağ, dün akşam hayatını kaybetti. Dağ, corona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, Çerkezköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Dağ'ın hastanede tedavi gördüğü sırada, çektiği videosunu 15 Nisan günü sosyal medya hesabından paylaştığı otaya çıktı. Videoda, hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Engin Dağ, "Değerli dostlar, ben corona virüs denen illete yakalandım. O kadar kendimi kollamama rağmen gözle görülmeyen, elle tutulmayan lanet bir şey. Hiç bu işin şakası yoktur. Lütfen herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın. Çekilecek gibi değil. Gerçekten çok kötü bir şey. Ben o kadar kolladığım halde, yakalandım buna. Ama lütfen çok dikkat edin. Çok kötü bir şey" diyor.

     

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