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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Sağlık Bakanlığı'ndan, Bilim Kurulu üyeleri için 'sahte hesap' uyarısı
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    21.04.2020 - 12:05 | | DHA

    Sağlık Bakanlığı'ndan, Bilim Kurulu üyeleri için 'sahte hesap' uyarısı

    Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, Corona virüs Bilim Kurulu üyeleri adına sosyal medyada açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

    Sağlık Bakanlığı'ndan, Bilim Kurulu üyeleri için 'sahte hesap' uyarısı

    Demirören Haber Ajansı'nın, Bilim Kurulu üyeleri adına sosyal medyada açılan sahte hesaplar ile ilgili haberi, Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlığa ait 'Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm' adlı Twitter hesabında Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplar ile ilgili uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "T.C. Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir. Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz" denildi. Açıklamada ayrıca sosyal medya kullanıcısı olan Bilim Kurulu üyelerinin gerçek hesap bilgileri ve profilleri de paylaşıldı.

    Bakanlık ayrıca, "T.C. Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kuruluna ait sosyal medya hesabı bulunmamaktadır" mesajını da paylaştı.

    Sağlık Bakanlığından, Bilim Kurulu üyeleri için sahte hesap uyarısı

    Sağlık Bakanlığından, Bilim Kurulu üyeleri için sahte hesap uyarısı

    Sağlık Bakanlığından, Bilim Kurulu üyeleri için sahte hesap uyarısı

    Sağlık Bakanlığından, Bilim Kurulu üyeleri için sahte hesap uyarısı


    Sağlık Bakanlığından, Bilim Kurulu üyeleri için sahte hesap uyarısı

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