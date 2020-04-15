Son dakika haberler | Corona hayatlarını cehenneme çevirdi! Karısına vasiyeti kahretti

Son dakika haberine göre, İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan bir ailenin hayatı, corona virüsü yüzünden kabusa döndü. Taksicilik yapan 48 yaşındaki Şevki Ç, virüse yakalanarak 6 gün önce vefat etti. 35 yaşındaki hamile eşi Elif Ç. ile kızları 15 yaşındaki İlayda ve 7 yaşındaki Işınsu'nun da testleri pozitif çıktı. Temizlik işleri yapan Elif Ç. ile Şirinyer Lisesi 1. sınıf öğrencisi İlayda ve Şirinyer Cengiz Topel İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Işınsu, Bornova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Anne ve kızları, cenazeye bile gidememenin üzüntüsünü yaşarken, 30 haftalık hamile kadının karnındaki bebeğinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'SAKIN SOKAĞA ÇIKMAYIN'



Kızlarıyla birlikte tedavisi süren Elif Ç'nin Yeni Asır aracılığıyla verdiği mesaj ise yürek burktu. Eşinin hiçbir sağlık sorunu olmadığını ve sigara bile kullanmadığını söyleyen Ç, "İnsanlar aç kalsın ama sokağa çıkmasın. Biz yandık, siz yanmayın. Haberleri görünce şok oluyorum. Bu kadar duyarsızlık, kendini bilmezlik olamaz. İnsanlar 2 gün sokağa çıkma yasağı çıkınca kendilerini sokağa attılar. Lütfen beni dinleyin, bu işin şakası yok. Yaşamak, aç kalmaktan daha önemli" diye feryat etti.

'BİZ DE ÖLECEK MİYİZ?'



Kızlarının büyük bir travma yaşadığını anlatan gözü yaşlı kadın, "İnşallah bebeğimi kaybetmem. Bizim de testlerimiz pozitif çıktı. Kızlarım bana 'anne babam gibi ölecek miyiz?' diye soruyor. Ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Hepimizin hayatı karardı. Allah kimseye bu acıyı vermesin. 2 kızım ve karnımdaki bebeğimle kaldım" dedi. Taksicilik yapan eşinin rahatsızlandığını ve korona testinin pozitif çıktığını söyleyen Elif Ç, "Onu Bozyaka Eğitim Hastanesi'ne kaldırdılar. Tedavisinin 5. gününde, 6 gün önce vefat etti. Cenazesine bile gidemedik" diye konuştu.

Vefat eden eşinin vasiyetini ağlayarak anlatan Elif Ç. "İki kızımın adını da babaları koymuştu. Ama doğacak bebeğimizin adını benim koymamı istemişti. İsteğini Allah izin verirse yerine getireceğim. Şu anda acımı içime atıyorum. Kızlarıma bile sarılamıyorum. İnşallah onlara bir şey olmaz. Yaşadıklarımız herkese ders olmalı. Lütfen evlerinizden çıkmayın" dedi. (Yeniasır)