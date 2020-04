Son dakika... Prof. Ateş Kara'dan corona virüs açıklaması! '10 gün içinde...'

Son dakika haberine göre, dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle ülkemizde birçok konu, belirsizliğini korumaya devam ediyor. En çok merak edilenlerden birisi de sportif faaliyetlerin nasıl gerçekleştirileceği. Bu konuda Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, bilinmeyenleri Fanatik'e açıkladı. Ateş Kara, Süper Lig'in geleceğinden, sporcu sağlığına kadar birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

HIZINI BİLEMİYORUZ

"Bundan sonra azalmanın ne hızda gideceğini bilmiyoruz. Bu, bizim kurallara ve önerilere ne kadar uyduğumuzla ilgili. Liglerin yeniden başlaması için önümüzdeki 7-10 günlük süreç bize fikir verecek. Sonrasında bölgesel verilere bakıp rahatlama işlemleri başlayacaktır. Ama liglerin açılıp oynanması konusunda karar vermemiz ve kesin bir şey söylemek için 7-10 günlük süreye ihtiyacımız var."

ADIM ADIM GİDECEĞİZ

"Salgın sonrasında her şey belirli adımlarla düzelecek. Bir orman yangını gibi düşünün. Önce kontrol altına alınması gerekiyor ve şu an bunu yaptık. Her yerdeki alevin tamamen söndüğünden emin olmalıyız. Küçük küçük adımlarla olacaktır bu. İlk etapta açık hava olan ve aradaki mesafenin geniş olduğu masalarda servis başlayabilir diyebiliriz. Sonrasında belki kafeleri veya bazı işletmeleri, içerideki insan sayısına göre açabiliriz. Nasıl ki belli bir vakadan sonra maske taktıysak, bu sefer de tam tersi bir adım izleyeceğiz. Mesela sadece hastaneye giderken maske takalım diyeceğiz."

ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİR

"Dünyada kuzey ve güney kürenin seyrinin farklı olacağını zaten bekliyoruz. Artı bir de şöyle bir özelliğimiz var. Dünyadaki pek çok ülkenin kontrol önlemleri birbirinden farklı. Onun için de dünya geneli için konuşurken farklı, bölgesel konuşurken farklı. Avrupa neredeyse tepe noktasına geldi. Bazı ülkeler hala çıkışta ama genel anlamda bakarsak aşağıya doğru bir eğilimin söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Bu yüzden karar verilen bölgeye göre özellikler değişecektir. Avrupa için farklı bir durum olabilir, aynı şekilde dünyadaki farklı kıtalarda da futbolun başlama süresi değişkenlik gösterecektir."

YÖNETİCİ BİLE GELMEYECEK

"Futbolun, basketbolun, voleybolun keyfi seyirci ile öncelikle bunu söylemek isterim. Ama eğer stada gidilecekse bazı şartları sağlamalıyız. Evet, futbolcuları korumalıyız. Ama sonra seyircileri de korumamız lazım. Ya seyircisiz oynanacaksa kimse olmayacak. Futbolcular hariç, teknik direktör, teknik ekibi, malzemeci, sağlık ekibi ve masör dışında kimse olmayacak. Yönetici dahi gelmeyecek."

MAKSİMUM 3 BİN KİŞİ

"Statta lavoba, giriş-çıkış kapın uygunsa, kişileri tek tek içeri alabiliyorsan yani bu altyapın varsa statta 1-3 bin kişi arasında seyirci olabilir. Ama en ufak birisinde bile eksik olursa zincir kırılır. Aldığın tüm önlemler boşa gider. Hepsi aksar."

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN SEYİRCİLİ OYNANMASI ZOR

" Her Şampiyonlar Ligi finalinde dünyanın pek çok noktasından insanlar geliyor. Bu organizasyonu, iki ülkenin finali olarak ele alamayız. Çünkü dediğim gibi dünyanın dört bir yanından akın ediliyor. Her ülkedeki vaka sayısı sürekli olarak iniş-çıkış gösterebiliyor. 2 hafta sonraki rakamlarla bu iş daha farklı bir noktaya çevrilebilir. Ama bu finalin seyircili oynanması bugünün şartlarında zor gözüküyor."

GALATASARAY 'I TUTUYORUM

"Övünmek gibi olmazsa Galatasaraylıyım. Tabii ki herkes gibi futbolu özledim. Salgından sonra elbette bir maça gitmek isterim. Ama düşünsenize biz 23 Nisan gibi dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir bayramı bile evimizde kutladık. O nedenle şimdilik bunlara katlanmamız gerekiyor."

ADAYA BIRAKILMIŞ GİBİ YAŞAYACAKLAR

"Tek bir şehirde oynamak ideal olandır. Ama hangi şehir olacağına bakmak için insan hareketliliğini görmek lazım. Bir takım, bir otelde kalacak ve minumum temas sağlayacak. Yani o kişiler bir adaya bırakılmış gibi bir yaşam sürecek"

"İnsanların hareket ettiği alanları ne kadar kısıtlarsan o kadar avantaj olur. Ama ligleri tek bir şehirde başlatmak istiyorsan oradaki insan hareketliliğine bakmak gerekiyor. Mesela Antalya deniliyorsa, eğer o dönemde orada turist olacaksa bu riskli olur. Ama oynanacaksa takımların tek bir ilde olması idealdir. Eğer yeterli şartlar sağlanırsa, sporcuların güvenliği sıradaki adım oluyor. O şehre gidilince sporcuların testleri yapılır.

14 GÜN ÖNCEDEN TESTLER YAPILMALI

"Mesela bir varsayım üzerinden konuşalım. Ligler, 14 Şubat'ta başlarsa testler 1 Şubat'ta yapılmalı ve sporcular kimseyle görüşmeyip izole kalmalı. Böyle olunca da son 14 gün içerisinde virüsü almış olamazlar. Futbol maçını oynarlar, 3 gün sonra yine testlerini yaparız. Ama yine hepsi kapalı kalacak. Bir takım, bir otelde kalacak, bir futbolcu sadece bir odada kalacak. O grup yemekte bir araya gelebilir ama o yemeğe otelin personeli dahi gelmeyecek. Yani o kişilerin bir adaya bırakıldığını düşünün."