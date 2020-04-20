Tahliye başladı! Almanya'daki Türk vatandaşlar yurda getiriliyor

Stuttgart ve Karlsruhe Başkonsolosluk yetkilileri tarafından işlemleri tamamlanan 600 Türk vatandaşı, THY'ye ait uçaklarla Türkiye'ye doğru hareket etti.

Yolcuların Giresun, Sinop ve Uşak'ta Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.

Öte yandan Almanya'da şu ana kadar 87 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.