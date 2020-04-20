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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Tahliye başladı! Almanya'daki Türk vatandaşlar yurda getiriliyor
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    20.04.2020 - 16:58 | | AA

    Tahliye başladı! Almanya'daki Türk vatandaşlar yurda getiriliyor

    Almanya’da geçici süre için bulunan ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye’ye dönmek isteyen yaklaşık 600 Türk vatandaşı, Frankfurt'tan Türk Hava Yollarına (THY) ait 3 özel seferle yurda getiriliyor.

    Tahliye başladı! Almanya'daki Türk vatandaşlar yurda getiriliyor

    Stuttgart ve Karlsruhe Başkonsolosluk yetkilileri tarafından işlemleri tamamlanan 600 Türk vatandaşı, THY'ye ait uçaklarla Türkiye'ye doğru hareket etti.

    Yolcuların Giresun, Sinop ve Uşak'ta Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.

    Öte yandan Almanya'da şu ana kadar 87 Türk, Kovid-19 nedeniyle  hayatını kaybetti.

     

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