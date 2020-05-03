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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Van'da karantina süresi dolan 189 kişi evlerine uğurlandı
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    03.05.2020 - 10:59 | | AA

    Van'da karantina süresi dolan 189 kişi evlerine uğurlandı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Van'da karantinaya alınan 189 kişi, 14 günlük sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

    Van'da karantina süresi dolan 189 kişi evlerine uğurlandı
    Van'da karantina süresi dolan 189 kişi evlerine uğurlandı
    Van'da karantina süresi dolan 189 kişi evlerine uğurlandı
    Van'da karantina süresi dolan 189 kişi evlerine uğurlandı
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında KKTC'den getirilen 189 kişinin, Van'daki karantina süreci sona erdi.

    Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'ndaki vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevliler eşliğinde otobüslere bindirildi.

    Yetkililer sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ilgilendikleri vatandaşları otobüslerle memleketlerine uğurladı.

    Tekirdağ'a giden Ece Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin kendilerine sahip çıkarak, tüm imkanları seferber ettiğini söyledi.

    Kendileriyle yakından ilgilenen herkese teşekkür eden Karan, "Ablamla KKTC'de kalıyorduk. Burada karantina sürecini geçirdik. Çok şükür süreç bitti. Memleketimize dönüyoruz. Herkes sabırla samimiyete bizimle ilgilendi. Evimizdeymişiz gibi hissettirmeye çalıştılar." diye konuştu.

    Memleketi Samsun'a yolcu edilen Gamze Şahin ise yurttan memnun ayrıldıklarını belirterek, "Her şey çok iyiydi. Üç öğün sıcak yemek veriliyordu. Sıcak suyumuz vardı. Hiçbir şey eksik değildi. Bize çok güzel baktılar." dedi.

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