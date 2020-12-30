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30.12.2020 - 15:21 |

+1 Fest'ten yılbaşı özel yayını

Aralık ayı boyunca özlenen konser deneyimini evlerimize taşıyan +1 FEST, yılbaşı özel programıyla da bizlere keyifli bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Büyük Ev Ablukada, Kamufle ve Athena’nın sahne alacağı +1 FEST Gel-sene 2021 programı 31 Aralık akşamı @artibir hesabında yayınlanacak.

+1 Fest'ten yılbaşı özel yayını

@artibir Instagram hesabı üzerinden yayınlanan ve farklı müzik türlerinden önemli isimleri evlerimize konuk eden yeni konser serisi +1 FEST, yılbaşı özel programı Gel-sene 2021 ile evde geçireceğimiz 31 Aralık gecesini müzikle dolduracak.

Müzik keyfine +1 olmak üzere başlatılan +1 FEST’in yılbaşı sahnesinin ilk konuğu Türk alternatif müziğinin sevilen gruplarından Büyük Ev Ablukada olacak. Bu konseri takip edecek ikinci performans ise funk temelli hiphop müziği ile hip-hop sahnesinin en yetenekli genç isimlerinden Kamufle tarafından gerçekleştirilecek. Gecenin ve 2020’nin final konseri ise Türk rock müzik tarihinin en başarılı ve dinamik gruplarından Athena’dan gelecek

+1 FEST Yılbaşı Özel programı aşağıda, detaylı bilgi ise @artibir Instagram hesabında bulunabilir:

20.00 Büyük Ev Ablukada 

21.30 Kamufle

23.15 Athena

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